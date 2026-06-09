7 млн за диплом медика. Сколько врач должен пахать, чтобы просто выйти в ноль?

Это невероятно, но наши медвузы снова повысили плату за обучение. Незначительно, но сам факт. Казалось бы, все лимиты повышения были исчерпаны уже пару лет назад. И вот поди ж ты! В Сеченовском университете стоимость шести лет обучения по специальности «Лечебное дело» достигла 7,3 млн рублей. Такие вложения вообще можно будет отбить, работая врачом в России? А знаете, есть вероятность, что да. Не исключено, что медики скоро станут новой элитой.

Этот феномен кажется совершенно фантастическим. Поступить в медвуз — это все равно что пройти все круги ада, учиться тяжело и долго, становление в профессии тоже занимает годы. Кажется, затраты (материальные и/или ментальные) не окупятся никогда. При этом и конкурсы на бюджет огромные, и учиться платно желающие не переводятся.

Учиться платно — это вообще какой-то сюр: даже если выложить за специалитет придется не 7 млн, а, допустим, 2-3 в региональном вузе. Потом-то куда? В терапевты? На 50–70 тысяч рублей? Это сколько лет придется пахать, чтобы просто выйти в ноль? Понятно, что надо учиться дальше, выбирая узкие и наиболее перспективные направления. Но в ординатуре теперь только целевой набор с обязательной трехлетней отработкой. Разница только в том, кто заказчик. Им может быть как государственная организация, так и частная, но в любом случае условия отработки, скорее всего, окажутся сильно так себе. Зачем работодателю напрягаться, если молодой врач и так никуда не денется? Не захочет ведь он компенсировать стоимость обучения в тройном размере. Так только к 30 появится вообще какой-то выбор, какие-то варианты зарабатывать тысяч 120–130 с перспективой выхода на 200 годам к 40. Это если очень сильно повезет.

Это вот что? Такое сумасшедшее призвание? Или люди просто любят учиться? А вопрос выживания не стоит, могут граждане позволить себе развиваться в науке, да?

Но на самом деле объяснение есть. Его не все еще способны сформулировать внятно и доказательно, но что-то в воздухе уже такое носится.

Есть, знаете, ощущение, что за медициной будущее. И это будущее выглядит прочнее, чем перспективы IT, ресурсодобывающих и финансовых отраслей.

Серьезно, программистов и экономистов уже теснит искусственный интеллект, нефть и газ когда-нибудь закончатся или их отменят безумные экоактивисты, а врачи будут нужны всегда.

Врачей не очень готово обеспечивать государство, ему интереснее распоряжаться деньгами налогоплательщиков иначе — это факт. Но врачи нужны людям: все хотят жить подольше и получше. Да, в России не все еще готовы платить за свое здоровье: многие, особенно представители старшего поколения, по-старинке требуют социальных гарантий за копеечные отчисления в ФОМС. Но в целом народ перестраивается и все активнее обращается в частные медцентры. И сфера эта активно развивается. Только за последний год в России открылось 8,7 тыс. новых медицинских компаний, а оборот коммерческих организаций вырос на 13%.

Активно расширяются направления, которым вообще нет альтернативы в системе ОМС: косметология, эстетическая стоматология и пластическая хирургия. И на все это есть спрос даже во время кризиса или, как сейчас говорят, охлаждения экономики. Причем спрос этот формируют не только богатые. Наши женщины на многом умеют экономить, но на маленькие радости себе всегда найдут денег.

Наука тоже не стоит на месте. Это уже больше мировая повестка, конечно. Но она тоже имеет способность быстро распространяться. Биоинженерия, биопринтинг, нейроинтерфейсы, телехирургия, генетическое редактирование — обыватель еще воспринимает это как что-то из области научной фантастики, но все это уже существует и совершенствуется.

Не само по себе, конечно, совершенствуется. Нужны талантливые, увлеченные специалисты. И желающие есть. Потому что это ведь и в самом деле невероятно интересно, к этому хочется быть причастным.

Да, конечно, повезет не всем. Многие потонут в рутине, изматывающих дежурствах, скучной отчетности. Но ведь сам шанс вытянуть счастливый билет так соблазнителен. Сама возможность внести особый вклад во что-то очень важное для всего общества наполняет существование смыслом и ценностью. И ведь может статься, что кажущееся сегодня выигрышем в лотерею завтра станет привычной реальностью для очень многих.

Здравоохранение — на самом деле уникальная отрасль. В ней непрекращающийся прогресс сочетается с консерватизмом и стабильностью. Врач — одна из немногий профессий сегодня, в которой опыт не обнуляется, не обесценивается, но непрерывно обогащается. Многие сегодня живут в мире, когда чуть ли не каждые 10–15 лет приходится все начинать заново, чтобы снова и снова вписываться в рынок. А медики могут себе позволить оставаться верным однажды сделанному выбору.

Разумеется, врачу нельзя быть пассивным и нелюбопытным — иначе, ругая правительство и злясь на неблагодарных, невежественных пациентов, он так и зачахнет в какой-нибудь богом забытой районной больнице. И нельзя утешаться обманчивой жертвенностью: дескать, кто-то же должен и пенсионеров по ОМС лечить. Довольно и того, что каждый принесет на этот алтарь 5–7 лет жизни и пойдет дальше. Туда, где человека будут по-настоящему ценить, где ему дадут возможность развиваться, где профессионал сможет принести максимум пользы. Кажется, многие из тех, кто выбирает медицину сегодня, рассуждают именно так. По крайней мере, так мыслят многие знакомые мне выпускники, решившие сдавать биологию и химию. И прекрасно.

Выбор быть врачом, помогать людям, сегодня обходится очень дорого. И речь не только о деньгах. Даже в меньшей степени о них.

Может, как раз именно такой подход, основанный на самоуважении, стремлении полностью реализовать свой потенциал, приведет нас наконец в мир, в котором профессия врача снова станет одной из самых почетных. И, надо сказать, совершенно заслуженно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.