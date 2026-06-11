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Шакира и ацтеки. Самые яркие фото с церемонии открытия ЧМ-2026 в Мехико

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Церемония открытия чемпионата мира по футболу — 2026 прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Музыканты, выступавшие на сцене у огромной копии кубка мира, менялись каждые три минуты. Чемпионат открывали своими выступлениями David Guetta, J Balvin, Megan Thee Stallion, Андреа Бочелли, группа «Мана» и другие исполнители.

Мексиканские танцоры через представление рассказывали историю Мексики и зарождения прародителя футбола во времена империи ацтеков.

Главным номером концерта стало выступление Шакиры, исполнившей гимн чемпионата — песню Dai Dai. После этого небо над стадионом осветил красочный салют.

Мероприятие прошло перед стартовым матчем чемпионата мира Мексика — ЮАР. Турнир, который впервые принимают три страны — США, Канада и Мексика, станет рекордным по числу участников: вместо привычных 32 команд на поле выйдут 48 сборных.

Самые яркие фотографии с церемонии открытия — в галерее «Газеты.Ru».

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