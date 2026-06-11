«Оттягивали как могли». Почему Россия ограничила ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор с 12 июня вводит полный запрет на ввоз и транзит всей подкарантинной продукции из Армении из-за обнаружения в ней опасных вредителей. Ведомство указало на неэффективность контроля со стороны профильной армянской службы. Ограничения будут действовать до создания надежной системы безопасности поставок. Тем временем Ереван разворачивается в сторону европейских рынков. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россельхознадзор ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении с 12 июня, сообщается на сайте ведомства.

«Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов <…> В июне было выявлено три случая заражения капровым жуком (вредитель запасов, отсутствующий на территории России; он способен уничтожить до 70% хранимой продукции) поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре обратили внимание, что служба поэтапно, начиная с мая, ограничивала ввоз некоторых видов армянской подкарантинной продукции, а также не единожды уведомляла Ереван о нарушении поставок. Несмотря на это, выявление карантинных объектов продолжается.

« Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации », — подчеркнули в ведомстве.

Россельхознадзор считает, что неэффективность деятельности армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ведомстве уточнили, что запрет коснется и транзита через Россию в страны — члены ЕАЭС . Он будет действовать до выработки «конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров».

С 30 мая Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перца, зеленых культур и клубники из Армении. С 2 июня аналогичные меры затронули виноград, черешню, вишню, абрикосы, персики, сливы и нектарины. На следующий день перечень расширился картофелем, сухофруктами, баклажанами и семечковыми культурами.

Также ограничены поставки цветочной продукции, минеральной воды «Джермук», алкогольных напитков. От армянской стороны потребовали прекратить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, поставляемой в Россию.

На этом фоне премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал компенсировать убытки фермерам, чья деятельность пострадала в связи с введением новых барьеров для экспорта товаров на российский рынок.

«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит» , — заверил он соотечественников.

«Оттягивали как могли»

Ограничения на поставки из Армении некоторых продовольственных товаров могли быть введены уже давно, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Те ограничения, которые мы ввели сейчас, могли быть введены уже давно. Просто мы старались не формализовать эту работу, а хотели выявить причины этих нарушений <...> Мы момент введения ограничений оттягивали как могли», — поделился он в беседе с ТАСС.

По его словам, служба ежемесячно проводит мониторинг и анализ продукции из Армении. В случае роста выявленных нарушений, сотрудники ведомства «выходят на переговоры», уточнил Данкверт.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что Россия для замещения поставок рыбы из Армении нарастила импорт из других стран. «Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», — добавил Данкверт.

Шаги Армении

Тем временем Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за ограничений и барьеров, установленных для экспорта некоторых армянских товаров в Россию, заявил министр экономики республики Геворг Папоян на парламентских слушаниях по исполнению госбюджета за 2025 год.

«Мы уже обратились в ЕЭК по части применяемых запретов, барьеров и ограничений, применяемых к нам. Там есть процедуры, и ими мы двигаемся вперед», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, правительство Армении приняло третий пакет финансовой поддержки для отечественных экспортеров, поставляющих товары на зарубежные рынки, включая Европейский союз. Помощь получат экспортеры косточковых культур (абрикосов, персиков, слив, черешни и нектаринов), а также производители минеральной воды, вина и бренди.

Также Ереван активно ищет новые транспортные коридоры в обход традиционных маршрутов . По информации Armenpress, посол Армении в Греции Тигран Мкртчян уже обсудил с исполнительным директором порта Александруполис Константиносом Хадзиконстантину перспективы логистического сотрудничества.

«Собеседники обсудили возможности углубления экономического сотрудничества между Арменией и Европейским союзом, а также вопросы, касающиеся экспорта армянской продукции на европейские рынки», — говорится в публикации.

Стороны рассмотрели возможную роль порта Александруполис в качестве узла для транзита и распределения грузов, экспортируемых из Армении в Европу.