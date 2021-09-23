Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Опубликовано видео с места самоубийства главы пермского управления СК 21:51
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в метро... 21:50
На актрису из шоу псевдо-мэра Наливкина завели уголовное дело 21:45
«Барселона» установила цену в €400 млн на 17-летнего... 21:43
Россия и Белиз договорились об отмене виз 21:39
На Камчатке вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в горах 21:26
Лавров и Боррель обсудили отношения между Россией и Евросоюзом 21:20
В МИД РФ назвали санкции Вашингтона следствием «кадрового голода» 21:20
Мэр Руана предложил заменить памятник Наполеона статуей активистки-феминистки 21:09
В США пообещали прекратить гоняться за гаитянскими мигрантами на лошадях 21:07

Археологи нашли следы древнейших обитателей Америки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Bennett et al./Science

Археологи обнаружили в Нью-Мексико (США) следы пребывания человека во время последнего ледникового периода. Статья об этом была опубликована в журнале Science.

Результаты раскопок в Национальном парке Уайт Сэндс не только демонстрируют свидетельства древности колонизации Нового Света, но также доказывают, что люди присутствовали на юге Северной Америки до того, как ледники перекрыли миграцию людей из Азии.

Текущие оценки времени появления первых обитателей Америки колеблются от 13 тысяч до 20 тысяч лет назад. Кроме того, ученые считают, что ограничение на сроки миграции накладывало время максимума последнего ледникового периода 26,5-19 тысяч лет назад, во время которого пройти через западную Канаду и Аляску было невозможно.

Мэтью Беннетт из Борнмутского университета (Великобритания) и его коллеги сообщают об обнаружении ряда отпечатков ног человека на поверхности, которая датируется периодом 21-23 тысяч лет назад, что как раз попадает на максимум ледникового периода. Это говорит о том, что люди попали на континент до его наступления. Точность датировки гарантирована использованием комбинации методов: анализа слоев отложений и радиоуглеродного анализа остатков семян растений в каждом слое.

В отличие от культурных артефактов, которые могут быть созданы задолго до попадания в землю, отпечатки ног всегда сообщают о времени жизни оставившего их человека. Более пристальное изучение следов показывает, что большинство из них было оставлено подростками и детьми, крупные следы взрослых встречаются гораздо реже.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Россиянам стало холоднее без мигрантов
Юрист по ЖКХ объяснил, почему коммунальщики опять не подготовились к заморозкам
«У США проблемы с головкой самонаведения ракет»
Почему у Пентагона не получается создать гиперзвуковое оружие
Ракета, скафандр, луноход: как Роскосмос готовится к высадке на Луну
Роскосмос выделил 1,73 млрд рублей на подготовку пилотируемого полета на Луну
В МИД РФ назвали санкции Вашингтона следствием «кадрового голода»
Глава пермского управления СК покончил с собой
Эрдоган рассчитывает на «важное решение» по итогам встречи с Путиным
Володин призвал российскую делегацию ПАСЕ не участвовать в заседании из-за ограничений
Новости и материалы
Опубликовано видео с места самоубийства главы пермского управления СК
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в метро в 2010 году
На актрису из шоу псевдо-мэра Наливкина завели уголовное дело
«Барселона» установила цену в €400 млн на 17-летнего игрока
Россия и Белиз договорились об отмене виз
На Камчатке вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в горах
Лавров и Боррель обсудили отношения между Россией и Евросоюзом
Мэр Руана предложил заменить памятник Наполеона статуей активистки-феминистки
В США пообещали прекратить гоняться за гаитянскими мигрантами на лошадях
Захарова назвала заявление Зеленского в ОНН признаком плохого образования
Роналдо — о Суперлиге: это неплохая идея, фанаты хотят видеть самые большие матчи
В Нижневартовске мужчина избил врача из-за того, что он провел осмотр его жены
Фетисов назвал главного хоккеиста мира
Евросоюз планирует открыть представительство в Афганистане
Хоккеист Дацюк высказался о возможности стать президентом Международной федерации хоккея
В США заявили о связях украинской военной академии с националистами
Игрок «Зенита» Клаудиньо — о России: я готовлюсь к холодам, но мне очень страшно
МИД РФ напомнил Киеву про Бабченко после слов о «российском следе» в покушении на Шефира
Все новости
«Мерзнущий народ должен согреть власть. Украину ждут бунты»
Как прошел тройной протест у стен Рады
Очень чеченские дела: кадыровцы схватили родственников ичкерийца Закаева
Спикер парламента Чечни Даудов предложил Ахмеду Закаеву начать войну
Пособник нацистов Гельмут Оберлендер умер в Канаде
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер не дожил до депортации из Канады
«Работа над новым КоАП ведется»: штрафы за превышение средней скорости могут вернуть
ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда
«Пустил ситуацию с допингом на самотек»
В Федерации борьбы назвали настоящую причину дисквалификации Махова
Грибы и чай из крапивы. Что есть и пить, чтобы не заболеть осенью
Врачи назвали сезонные продукты для укрепления иммунитета
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
Движение — жизнь
Куда движется транспорт в Санкт-Петербурге
«Чтобы согреться, ходят в шерстяных вещах и топят камин»
Британия поддержала «Северный поток — 2», несмотря на банкротства местных энергокомпаний
Дом Дурова, театр Джобса, лошади Воложа
Что можно найти в штаб-квартирах Apple, Google и «ВКонтакте»
«Я была жестоко изуродована»: как косметологи разрушили жизнь и карьеру супермодели
Линда Евангелиста рассказала, как пять лет скрывала последствия неудачной процедуры
Что известно о новом законе о миграции
Юрист рассказала, как новый закон о миграции упростит получение документов
Национальный интерес
На чем основана стратегия развития «Лукойла»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях