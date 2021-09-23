Археологи нашли следы древнейших обитателей Америки

Археологи обнаружили в Нью-Мексико (США) следы пребывания человека во время последнего ледникового периода. Статья об этом была опубликована в журнале Science.

Результаты раскопок в Национальном парке Уайт Сэндс не только демонстрируют свидетельства древности колонизации Нового Света, но также доказывают, что люди присутствовали на юге Северной Америки до того, как ледники перекрыли миграцию людей из Азии.

Текущие оценки времени появления первых обитателей Америки колеблются от 13 тысяч до 20 тысяч лет назад. Кроме того, ученые считают, что ограничение на сроки миграции накладывало время максимума последнего ледникового периода 26,5-19 тысяч лет назад, во время которого пройти через западную Канаду и Аляску было невозможно.

Мэтью Беннетт из Борнмутского университета (Великобритания) и его коллеги сообщают об обнаружении ряда отпечатков ног человека на поверхности, которая датируется периодом 21-23 тысяч лет назад, что как раз попадает на максимум ледникового периода. Это говорит о том, что люди попали на континент до его наступления. Точность датировки гарантирована использованием комбинации методов: анализа слоев отложений и радиоуглеродного анализа остатков семян растений в каждом слое.

В отличие от культурных артефактов, которые могут быть созданы задолго до попадания в землю, отпечатки ног всегда сообщают о времени жизни оставившего их человека. Более пристальное изучение следов показывает, что большинство из них было оставлено подростками и детьми, крупные следы взрослых встречаются гораздо реже.