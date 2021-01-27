Несчастное детство подтолкнуло подростков к алкоголизму

Подростки, у которых о детстве остались счастливые воспоминания, реже употребляют алкоголь и наркотики и получают больше удовольствия от учебы, выяснили специалисты Университета Пердью. Исследование было опубликовано в журнале Addiction Research & Theory.

Исследователи собрали данные более чем о 2000 американских школьников, сосредоточившись на том, как те ведут себя в классе и относятся к своему прошлому. Оказалось, более позитивный опыт снижал риск пристраститься к психоактивным веществам. Те же, у кого не осталось радостных воспоминаний или был в целом пессимистичный настрой, были более склонны к формированию зависимостей. Оптимизм способствовал и большей вовлеченности в учебу.

Учеба в школе может быть источником стресса, отмечают исследователи, и подталкивать несчастного подростка пропускать занятия и употреблять психоактивные вещества. Однако своевременная поддержка со стороны учителей и родителей позволит улучшить ситуацию, надеются авторы работы.