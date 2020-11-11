У «Спутник V» при пострегистрационных испытаниях не нашли новых побочных эффектов

При пострегистрационных испытаниях специалисты не выявили новых побочных эффектов у российской вакцины «Спутник V», сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.

«Никаких серьезных побочных эффектов, кроме тех, которые уже были зафиксированы..., никаких новых побочных эффектов на большой выборке обнаружено не было», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что побочные эффекты проявляются у 15-17% вакцинированных.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться в январе 2021 года

— ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения Земли

— В Испании число жертв коронавируса превысило 40 тысяч