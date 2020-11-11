Турция желает производить вакцину «Спутник V» на своих мощностях

Турция выразила заинтересованность в осуществлении производства российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на мощностях своих фармпроизводителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ, приводящей итоги переговоров главы российского ведомства Михаила Мурашко с турецким коллегой Фахреттином Коджой.

Отмечается, что стороны оценили ситуацию с распространением COVID-19.

«Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований», — говорится в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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