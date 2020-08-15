Археологи в Москве обнаружили 45 тысяч артефактов за последние 9 лет

Археологи в Москве обнаружили 45 тыс. артефактов за последние девять лет. Об этом сообщается на сайте столицы.

Отмечается, что в 2020 году раскопки будут проходить примерно на 200 площадках города — на пересечении Большой Полянки и Старомонетного переулка, на Китай-городе, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра «Художественный», а также бывшей Гончарной слободы в Заяузье.

В текущем году археологи уже нашли сейф со следами взлома рубежа XIX–XX веков, расписные изразцы XVIII века и другое.

В субботу, 15 августа, в России отмечают День археолога.

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