Археологи в Москве обнаружили 45 тысяч артефактов за последние 9 лет
Археологи в Москве обнаружили 45 тыс. артефактов за последние девять лет. Об этом сообщается на сайте столицы.
Отмечается, что в 2020 году раскопки будут проходить примерно на 200 площадках города — на пересечении Большой Полянки и Старомонетного переулка, на Китай-городе, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра «Художественный», а также бывшей Гончарной слободы в Заяузье.
В текущем году археологи уже нашли сейф со следами взлома рубежа XIX–XX веков, расписные изразцы XVIII века и другое.
В субботу, 15 августа, в России отмечают День археолога.
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