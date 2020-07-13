Россия и Китай могут пригласить США на свою лунную базу

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Отпечаток человеческой ноги на поверхности Луны, 20 июля 1969 года Отпечаток человеческой ноги на поверхности Луны, 20 июля 1969 года
Отпечаток человеческой ноги на поверхности Луны, 20 июля 1969 года
NASA/Reuters

Россия и Китай могут построить совместную лунную базу и готовы пригласить США к участию в ее создании, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью порталу kp.ru.

Вопрос о сотрудничестве при исследовании Луны обсуждался с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь, рассказал Рогозин.

«Мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. И я не исключаю того, что этот проект будет, безусловно, открыт для всех желающих, в том числе для американцев», — поделился глава Роскосмоса.

При этом Рогозин отметил, что Соединенные Штаты рассматривают свой собственный проект освоения луны как «политический», и России участвовать в таком проекте «неинтересно».

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