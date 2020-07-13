Россия и Китай могут пригласить США на свою лунную базу

Россия и Китай могут построить совместную лунную базу и готовы пригласить США к участию в ее создании, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью порталу kp.ru.

Вопрос о сотрудничестве при исследовании Луны обсуждался с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь, рассказал Рогозин.

«Мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. И я не исключаю того, что этот проект будет, безусловно, открыт для всех желающих, в том числе для американцев», — поделился глава Роскосмоса.

При этом Рогозин отметил, что Соединенные Штаты рассматривают свой собственный проект освоения луны как «политический», и России участвовать в таком проекте «неинтересно».

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