Ученые объяснили потерю обоняния при заражении коронавирусом

Американские ученые объяснили потерю обоняния у пациентов с коронавирусом тем, что инфекция проникает в организм при помощи белков, участвующих в распознавании запахов. Исследование было опубликовано в научном журнале ACS Chemical Neuroscience.

«Вирус SARS-CoV-2, попадая в организм с помощью клеток слизистой оболочки, может привести к обонятельному дефициту, что и наблюдается у пациентов с COVID-19», — считают эксперты.

Свою гипотезу исследователи доказали экспериментально, проведя опыты на мышах. Отмечено, что белков, с помощью которых инфекция проникает в организм, у старых особей формируется больше, чем у молодых.

По мнению ученых, это так же объясняет причину, почему пожилые люди более подвержены заражению коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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