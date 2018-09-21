Ельцин против Верховного Совета: как начинался «переворот». LIVE

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Позицию Ельцина полностью (или с оговорками) поддержали члены правительства во главе с Виктором Черномырдиным, влиятельный мэр Москвы Юрий Лужков, руководители спецслужб, ряд губернаторов и республиканских лидеров. Хасбулатов действовал в союзе с вице-президентом страны Александром Руцким. Вожаки оппозиции опирались на большую часть народных депутатов (в основном левой направленности), политиков националистического толка (Александр Баркашов, Сергей Бабурин), видных отставных силовиков (экс-командующий ВДВ и бывший замминистра обороны СССР Виктор Ачалов, экс-министр безопасности Виктор Баранников, бывший глава МВД Андрей Дунаев, экс-командующий Приволжско-Уральским военным округом Альберт Макашов, председатель «Союза офицеров» Станислав Терехов и др.), ветеранов конфликта в Приднестровье, казачьи формирования.
Тогдашний руководитель Службы безопасности президента Александр Коржаков подтверждает в своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката», что противостояние между Ельциным и Верховным Советом началось в 1992 году и развивалось поэтапно.
«Сначала оно было незаметным, кулуарным, а внешне выражалось в том, что Хасбулатов активно собирал вокруг себя единомышленников тех, кто критиковал и экономическую реформу, и просто действия Ельцина», — констатирует силовик.
Раскол произошел из-за разного взгляда на проведение экономических реформ. Лагерь президента настаивал на немедленной реализации инициатив, в то время как их противники призывали не спешить, предостерегали реформаторов от ошибок. Объектом споров стала конституция России, которая, по мнению ельцинистов, тормозила перемены. Глава государства испытывал дискомфорт из-за ограниченности своих полномочий. Главным препятствием на пути к дальнейшей демократизации общества (а также усиления собственной власти) Ельцин и его сторонники считали Верховный Совет, а конкретно – его руководство.
Во второй половине сентября 1993-го достиг своего апогея конституционный кризис, развивавшийся в стране с декабря прошлого года. Несмотря на распад СССР, переформатирование политических институтов власти состоялось еще не в полной мере. Из-за причудливого симбиоза пережитков советской системы и новых импульсов демократии в стране фактически оформилось двоевластие. В открытое противостояние с президентом России Борисом Ельциным вступил председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов.
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