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Ельцин против Верховного Совета: как начинался «переворот». LIVE

25 лет назад Ельцин подписал Указ 1400 о роспуске Верховного Совета

25 лет назад президент России Борис Ельцин подписал Указ № 1400, прекращавший деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов — высшего органа государственной власти в стране. Председатель парламента Руслан Хасбулатов назвал происходящее «антиконституционным переворотом». Москва оказывается расколота противостоянием двух политических группировок. «Газета.Ru» вспоминает, как развивались события 21 сентября 1993 года.
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16:30

Позицию Ельцина полностью (или с оговорками) поддержали члены правительства во главе с Виктором Черномырдиным, влиятельный мэр Москвы Юрий Лужков, руководители спецслужб, ряд губернаторов и республиканских лидеров. Хасбулатов действовал в союзе с вице-президентом страны Александром Руцким. Вожаки оппозиции опирались на большую часть народных депутатов (в основном левой направленности), политиков националистического толка (Александр Баркашов, Сергей Бабурин), видных отставных силовиков (экс-командующий ВДВ и бывший замминистра обороны СССР Виктор Ачалов, экс-министр безопасности Виктор Баранников, бывший глава МВД Андрей Дунаев, экс-командующий Приволжско-Уральским военным округом Альберт Макашов, председатель «Союза офицеров» Станислав Терехов и др.), ветеранов конфликта в Приднестровье, казачьи формирования.

80 лет со дня рождения Виктора Черномырдина 12
Дмитрий Донской/РИА "Новости"
1993 год. Президент РФ Борис Ельцин и Виктор Черномырдин беседуют в президиуме Всероссийского совещания по проблемам борьбы с организованной преступностью и коррупцией
16:20

Тогдашний руководитель Службы безопасности президента Александр Коржаков подтверждает в своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката», что противостояние между Ельциным и Верховным Советом началось в 1992 году и развивалось поэтапно.

«Сначала оно было незаметным, кулуарным, а внешне выражалось в том, что Хасбулатов активно собирал вокруг себя единомышленников тех, кто критиковал и экономическую реформу, и просто действия Ельцина», — констатирует силовик.

Руслан Хасбулатов 3
Дмитрий Донской/РИА "Новости"
Руслан Хасбулатов, 1992 год
16:15

Раскол произошел из-за разного взгляда на проведение экономических реформ. Лагерь президента настаивал на немедленной реализации инициатив, в то время как их противники призывали не спешить, предостерегали реформаторов от ошибок. Объектом споров стала конституция России, которая, по мнению ельцинистов, тормозила перемены. Глава государства испытывал дискомфорт из-за ограниченности своих полномочий. Главным препятствием на пути к дальнейшей демократизации общества (а также усиления собственной власти) Ельцин и его сторонники считали Верховный Совет, а конкретно – его руководство.

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Юрий Абрамочкин/РИА "Новости"
Вице-президент России Александр Руцкой и президент Борис Ельцин на Красной площади во время празднования Дня Вооруженных сил, 1992 год
16:00

Во второй половине сентября 1993-го достиг своего апогея конституционный кризис, развивавшийся в стране с декабря прошлого года. Несмотря на распад СССР, переформатирование политических институтов власти состоялось еще не в полной мере. Из-за причудливого симбиоза пережитков советской системы и новых импульсов демократии в стране фактически оформилось двоевластие. В открытое противостояние с президентом России Борисом Ельциным вступил председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов.

«Газета.Ru» начинает онлайн драматичных событий 25-летней давности, которые навсегда изменили ход истории.

Ельцин
РИА Новости
Борис Ельцин и Руслан Хасбулатов