Ельцин против Верховного Совета: как начинался «переворот». LIVE

Тогдашний руководитель Службы безопасности президента Александр Коржаков подтверждает в своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката», что противостояние между Ельциным и Верховным Советом началось в 1992 году и развивалось поэтапно.

«Сначала оно было незаметным, кулуарным, а внешне выражалось в том, что Хасбулатов активно собирал вокруг себя единомышленников тех, кто критиковал и экономическую реформу, и просто действия Ельцина», — констатирует силовик.