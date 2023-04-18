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7 мифов о контрацепции. Что будет, если в них верить

Специалисты по женскому здоровью разоблачили мифы о контрацепции

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В современном мире существует множество способов контрацепции, и многие из них до сих пор окружены мифами. Насколько эффективны календарные расчеты и прерванный половой акт? Можно ли забеременеть во время лактации? Гормоны и спирали нельзя использовать до первых родов? На эти и другие вопросы отвечают специалисты по женскому здоровью.
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Миф 1. Календарный метод спасает от нежеланной беременности

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Этот метод контрацепции заключается в высчитывании предположительной даты овуляции женщины и предполагает воздержание от половых контактов в дни, когда возможность забеременеть наиболее высока. Поскольку овуляция происходит в середине менструального цикла, в его начале и в конце вероятность забеременеть снижается.

Однако этот метод далеко не самый эффективный, и к незапланированной беременности может привести неправильный расчет или сбой в менструальном цикле, от которых никто не застрахован. Лучше обратиться к специалисту и подобрать более эффективный способ.

«Шансы забеременеть даже во время менструации не нулевые, хотя и ниже, чем в другое время. Овуляция может происходить ранее 14 дня цикла, а сперматозоиды способны жить в организме женщины до 5 дней. Если, к примеру, половой акт был на второй день цикла, а овуляция произошла на седьмой, то беременность возможна», — рассказывает специалист по женскому здоровью Дарья Шишкина.

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Миф 2. КОК вызывают бесплодие

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Одно из самых распространённых заблуждений гласит, что прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) может стать причиной бесплодия. Как объясняет специалист по женскому здоровью Анна Ильина, на фоне приема КОК беременность не наступает, потому что не происходит овуляции.

Научные исследования доказывают, что сам по себе прием КОК не вызывает бесплодия — даже если принимать их в течение длительного времени. После трех месяцев (а иногда и в первый месяц) после прекращения приема КОК овуляция у женщины восстанавливается в полной мере и возможность забеременеть возвращается.

«При длительном приеме КОК пациентки иногда не отслеживают, что происходит с их репродуктивной системой. За это время возможность забеременеть может снизиться просто в силу возраста. Именно это и может влиять на скорость наступления желаемой беременности после прекращения приема КОК», — отмечает эксперт. Поэтому важно не забывать регулярно проверять состояние своей репродуктивной системы.

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Миф 3. Прерванный половой акт — эффективный метод контрацепции

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Прерванный половой акт принято относить к методам контрацепции, потому что предотвращение семяизвержения во влагалище снижает вероятность беременности. Однако полноценно защититься от нее таким образом не получится.

Согласно оценке ВОЗ, эффективность такого метода оценивается всего в 80%. Это значит, что почти треть женщин беременеют, если прерванный половой акт — единственный метод контрацепции в паре.

Также он не защищает партнеров от заболеваний, передающихся половым путем. Все дело в том, что во время полового акта у мужчин выделяется предсеменной секрет, который может содержать сперматозоиды и передавать инфекции.

«Некоторое количество сперматозоидов выделяется в мужскую предсеменную жидкость еще до момента эякуляции. При применении данного метода в течение года беременеет каждая пятая женщина. И в целом эффективность прерванного полового акта во многом зависит от самоконтроля мужчины», — объясняет специалист по женскому здоровью Дарья Шишкина.

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» традиционно в третью неделю апреля проводит социальный проект «Неделя женского здоровья». Он призван напомнить о том, насколько полезна и важна привычка регулярно посещать специалиста по женскому здоровью. Даже, если ничего не беспокоит. Ведь профилактика – лучше лечения.

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Миф 4. КОК приводят к СПКЯ, эндометриозу и миоме матки

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«Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одним из наиболее распространенных нарушений у молодых женщин, поэтому часто приходится сталкиваться с этим заболеванием в своей клинической практике», — рассказывает специалист по женскому здоровью Екатерина Муравлева.

Основными жалобами среди подростков и молодых женщин с СПКЯ являются нерегулярные менструации, избыточный рост волос, акне, лишний вес и бесплодие. Если брать за основу доказательные данные, на первых этапах для лечения менструальных нарушений, подавления роста нежелательных волос и высыпаний при СПКЯ как раз рекомендуется принимать гормональные контрацептивы, уверяет эксперт. КОК не вызывает СПКЯ, а наоборот, помогает в лечении. Что касается эндометриоза, то его возникновение не имеет отношения к КОК.

Зато прием гормональных контрацептивов может замедлить или прекратить возникновение новых очагов эндометриоза. Миомы матки гормонозависимые, но в современных контрацептивах доза гормона настолько мала, что они не могут способствовать их росту, добавляет специалист. КОК не повлияют на уже развившуюся миому, но вероятность появления новых миоматозных узлов при их приеме уменьшается. Чтобы не пропустить развитие патологий, важно не реже, чем раз в год посещать специалиста по женскому здоровью даже при отсутствии жалоб.

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Миф 5. Презервативы эффективнее, чем КОК

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Специалист по женскому здоровью Екатерина Муравлева обращает внимание на тот факт, что презервативы могут быть некачественными, также их можно неправильно надеть, из-за чего они могут рваться и слетать. Если у девушки все хорошо с репродуктивным здоровьем, а презерватив подвел, появляется реальный шанс наступления беременности — особенно в период овуляции. Существует такой показатель, как индекс Перля, который рассчитывается, исходя из количества беременностей в году на 100 женщин, которые используют определенный метод контрацепции. Так, у КОК при условии их правильного приема этот индекс самый низкий – от 0,1 до 1, а у презервативов — 5-10.

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Миф 6. Контрацепция не нужна во время лактации

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После родов организму нужно какое-то время на восстановление. Женщина считается роженицей в течение 42 дней после появления ребенка — в это время восстанавливаются функции яичников, нарастает эндометрий. Также во время лактации вырабатывается гормон пролактин. В норме его высокая концентрация в крови блокирует овуляцию.

«Считается, что в организме кормящей женщины вырабатывается достаточно пролактина, чтобы препятствовать созреванию яйцеклеток и, в дальнейшем, овуляции. Соответственно, предполагается, что возможности забеременеть нет — поскольку действует своего рода естественная контрацепция», — объясняет эксперт Екатерина Муравлева.

Однако на практике уровень пролактина может быть невысоким, поэтому яичники начинают свою работу, и яйцеклетки созревают, несмотря на отсутствие менструаций.

Таким образом, сам факт кормления грудью не говорит о том, что женщина не способна забеременеть в этот момент, и вопрос контрацепции во время лактации лучше обсудить со специалистом по женскому здоровью.

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Миф. 7. КОК и спираль нельзя использовать до первых родов

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Начинать использовать КОК можно в любое время жизни женщины с начала менструального цикла, а принимать — вплоть до менопаузы, утверждают специалисты. Внутриматочная спираль (ВМС) также безопасна для тех, у кого не было беременностей и родов. Необходимым условием отсутствия осложнений при использовании ВМС являются нормальные показатели мазков и отсутствие воспалительных заболеваний органов малого таза.

Принимать гормональные контрацептивы, подобранные по рекомендации специалиста, — безопасно вне зависимости от возраста женщины. Небезопасно — пренебрегать контрацепцией и выбирать препарат самостоятельно, говорит специалист Екатерина Муравлева.

Таким образом, любые методы защиты от нежеланной беременности нужно обсуждать и подбирать со специалистом по женскому здоровью и не забывать посещать профилактические осмотры раз в год или чаще. Регулярные консультации — залог спокойствия за собственное здоровье!

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