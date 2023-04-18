7 мифов о контрацепции. Что будет, если в них верить

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Этот метод контрацепции заключается в высчитывании предположительной даты овуляции женщины и предполагает воздержание от половых контактов в дни, когда возможность забеременеть наиболее высока. Поскольку овуляция происходит в середине менструального цикла, в его начале и в конце вероятность забеременеть снижается.

Однако этот метод далеко не самый эффективный, и к незапланированной беременности может привести неправильный расчет или сбой в менструальном цикле, от которых никто не застрахован. Лучше обратиться к специалисту и подобрать более эффективный способ.

«Шансы забеременеть даже во время менструации не нулевые, хотя и ниже, чем в другое время. Овуляция может происходить ранее 14 дня цикла, а сперматозоиды способны жить в организме женщины до 5 дней. Если, к примеру, половой акт был на второй день цикла, а овуляция произошла на седьмой, то беременность возможна», — рассказывает специалист по женскому здоровью Дарья Шишкина.