«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?

В апреле 2026 года министерство обороны России опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят БПЛА для ВСУ. В Германии это вызвало серьезную озабоченность. Действительно ли Россия может ударить по европейским предприятиям, как и каким оружием может быть нанесен удар, какие у него могут быть последствия и при чем тут Иран — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Еще 15 апреля 2026 года министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, работающих в интересах Вооруженных сил Украины. Были названы адреса 21 европейской компании, в том числе трех германских.

В Минобороны тогда подчеркнули, что поставки беспилотников Украине ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Европе, а действия европейских руководителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией. Наконец, в военном ведомстве России особо отметили, что воплощение сценариев Украины по терактам против РФ с применением БПЛА из Европы ведет к непредсказуемым последствиям.

Заявления Минобороны подобного рода вызвали немалую тревогу в Берлине. Ведомство по защите конституции ФРГ подготовило специальную инструкцию для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в которой проанализированы текущие риски для отрасли. Уровень угрозы для немецких компаний, работающих с Киевом, оценивается как «по-прежнему высокий».

По следам Ирана

Нельзя исключать, что на позицию Берлина по этому вопросу серьезное влияние оказали действия Ирана в конфликте с США. Как известно, Тегеран продолжает нанесение ракетных и дроновых ударов по нескольким арабским странам на Ближнем Востоке.

Согласно заявлению военно-политического руководства Ирана, удары наносятся по американским объектам и военным базам в регионе в ответ на атаки США и Израиля по Ирану. В Тегеране постоянно подчеркивают, что любая страна, которая позволит использовать свою территорию для атак на Исламскую республику, будет считаться законной целью для Вооруженных сил Ирана.

Вполне возможно, в ведомстве федерального канцлера считают, что Москва может последовать примеру Тегерана. Возникает вопрос, насколько в сложившейся военно-политической обстановке реальны удары Вооруженных сил России по европейским странам – производителям оружия и военной техники для Украины.

Как и чем бить?

Мнения по этому вопросу в российском экспертном сообществе разошлись. Одна часть специалистов считает, что удары надо было наносить еще вчера, другая — что подобный характер действий со стороны ВС РФ неизбежно приведет к выходу конфликта за пределы Украины, полномасштабному подключению европейских государств, чьи предприятия фигурируют в апрельском списке, к военным действиям и к сравнительно быстрому переходу к Третьей мировой войне.

Однако, по моему мнению, может не быть ни первого, ни второго, если военно-политическое руководство России продемонстрирует беспредельную решимость и готовность к применению всех видов оружия, в том числе и специального.

Возможный сценарий в этом случае может выглядеть примерно следующим образом. Выбирается одна из европейских стран, наиболее враждебно настроенная по отношению к России. На этот статус более других претендует, скажем так, островное государство. По военным объектам на территории этой страны наносятся удары конвенциональным оружием — крылатыми ракетами морского и воздушного базирования — в ночное время с целью минимизации жертв среди персонала. Но одновременно по всему периметру этой страны над акваториями морей и океанов осуществляются достаточно мощные высотные демонстрационные ядерные взрывы.

При этом высказывается следующее политическое заявление: «Попытаетесь отвечать нам обычными средствами и начать рассуждения вокруг статьи 5 Устава НАТО, ядерные удары из демонстрационных превратятся в атомные взрывы на вашей национальной территории, и снесем тогда все у вас к чертовой матери».

Напомним в этом плане выражение Никиты Хрущева: «Две-три термоядерных бомбы — и ваш непотопляемый авианосец навеки скроется в водах Атлантического океана». Ранее считалось, что эту фразу приписывали первому секретарю ЦК КПСС, а на самом деле он ее не произносил. Так вот — произносил. И это подтверждал его сын, Сергей Никитич.

Если наносить удар только конвенциональными средствами, без ядерного подкрепления, то велика вероятность, что все пойдет по тому сценарию, который предсказывается рядом экспертов — ответные удары со стороны противников, выход конфликта за пределы Украины, эскалация, подключение новых государств к участию в ударах по территории России, переход к Третьей мировой войне.

Если же продемонстрировать беспредельную решимость в вопросах применения специального оружия, то тут возможен и в целом благоприятный для России исход.

А если ничего не делать, пустить ситуацию на самотек, то БПЛА из европейских стран начнут поступать на Украину Ниагарским водопадом — что уже, по сути дела, по факту и происходит, — и вот тогда для нас будут действительно непредсказуемые последствия. Так что лозунг «Снесем все к чертовой матери!» становится велением военно-политического момента.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).