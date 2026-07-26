СМИ сообщили о гибели на Эльбрусе пяти туристов из Боснии и Герцеговины. Накануне они попросили помощи

На Эльбрусе погибли альпинисты из Боснии и Герцеговины

Пять альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли при спуске с Эльбруса, еще двоих участников группы удалось спасти, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Один из выживших самостоятельно спустился с горы и вызвал помощь, второго позднее обнаружили спасатели. МЧС и Следственный комитет пока подтвердили обнаружение тел двух человек.

Сигнал о происшествии поступил спасателям вечером 25 июля. Региональное управление МЧС сообщило, что зарегистрированная группа из шести человек находилась в районе седловины Эльбруса на высоте около 5100 м и не могла самостоятельно продолжить спуск. На помощь альпинистам направили восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Позднее Следственный комитет уточнил, что первоначально в группе было семь человек.

Один из участников самостоятельно спустился вниз и сообщил, что двум его спутникам стало плохо на высоте более 5 тыс. м.

Следственные органы организовали доследственную проверку, в ходе которой должны быть установлены обстоятельства выхода на маршрут, уровень подготовки альпинистов и причины, по которым они не смогли самостоятельно спуститься.

Позднее «Известия» и Shot со ссылкой на источники сообщили, что судьба всех участников группы установлена. По их данным, одного из четырех разыскиваемых нашли живым, трое остальных погибли. Таким образом, общее число жертв, по версии источников СМИ, достигло пяти, а число выживших составило два человека.

Предварительно установлено, что все участники восхождения прибыли из Боснии и Герцеговины.

Их имена, возраст и места проживания пока не раскрываются. Не сообщается также, входили ли они в один альпинистский клуб, кто организовал восхождение и сопровождал ли группу профессиональный гид.

Некоторые СМИ связывают трагедию с ухудшением погодных условий на Эльбрусе. Однако официальных выводов о причинах гибели альпинистов пока нет. МЧС и СКР не сообщали о лавине, срыве группы или повреждении снаряжения. Из опубликованных ведомствами данных следует лишь, что нескольким участникам стало плохо во время спуска.