В Совфеде назвали вручение Нобелевской премии Муратову политизированным

Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что его смущает присуждение Нобелевской премии главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, сообщает РИА «Новости».

«Считаю это решение исключительно политическим. В принципе премия мира давно несет в себе политический мотив, и присуждение премии газете, которая оппозиционна руководству России, включает в себя антироссийский мотив, именно он лежит в основе присуждении Нобелевской премии», — отметил Цеков.

По его словам, все премии Нобелевского комитета «политически мотивированы», а при определении лауреата также «учитывается страна проживания лауреата, его политические взгляды». Цеков также предложил учредить отечественную, «неполитизированную» премию.

Ранее сообщалось, что Нобелевская премия мира была присуждена российскому журналисту Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. По сообщению Нобелевского комитета, журналисты удостоились награды за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира».

По словам самого Муратова, полученная им премия принадлежит всем журналистам возглавляемой им редакции «Новой Газеты».