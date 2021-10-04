В Кабуле за два месяца закрылись 95% библиотек, книжных магазинов и издательств

Как минимум 95% библиотек, книжных магазинов и книгоиздательств закрылись в столице Афганистана за последние два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Толо ньюс».

По данным канала, это произошла из-за тяжелейшей экономической ситуации в стране.

«Людям, у которых элементарно нет средств на хлеб и на одежду, сейчас просто не до книг», — заявил президент Ассоциации афганских издателей Саид Ахмад Саид.

По словам организаторов регулярных книжных выставок, число покупателей снизилось не менее чем на 90% в связи с последними событиями.

«Люди переживают не только экономический, но и культурный кризис», — поделился мнением афганский поэт и писатель Джавид Фархад. Он назвал ситуацию огромной катастрофой для развития афганцев.

До захвата власти движением «Талибан» (организация запрещена в России) в стране работали 180 издательств, из них 90 — в Кабуле и 525 книжных магазинов по стране, столичных — 280.

Аналогичная ситуация в государстве была в 1996–2001 годах, тогда у власти также находились талибы. Помимо материальных проблем издатели и продавцы книг сталкивались с запретами радикалов на распространение иллюстрированной печатной продукции.

Экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. Во много это вызвано тем, что радикалом у власти дают доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд). Большую часть заморозили США.

Руководство «Талибана» обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить госрезервы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это решение будет приниматься на основании дальнейших шагов талибов.

Ранее Twitter временно ограничил доступ к странице представителя движения «Талибан» Забихуллы Муджахида, занимающего в новом правительстве страны должность заместителя министра информации и культуры. На странице замминистра зачастую публиковались все официальные заявления и распоряжения талибов по ситуации в стране.