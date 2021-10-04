Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ведущий игрок сборной России может не сыграть в матчах отбора на ЧМ-2022 00:53
В Минэкономразвития назвали регионы с наибольшим ростом зарплат 00:52
КНДР восстановит все линии связи с Южной Кореей 00:44
Хабиб рассказал, как оказался в толпе пьяных фанатов «Ливерпуля» 00:43
Минобороны назвало цену для первых образцов вертолетов Ка-52М 00:29
У вакцины J&J нашли новый опасный для жизни побочный эффект 00:21
В Грузии заявили, что Саакашвили мог нарушить украинское законодательство 00:19
Хабиб посетил матч Английской премьер-лиги и болел не за клуб Роналду 00:14
В Ленобласти бизнесмен получил странную СМСку с телефона пропавшей жены 00:11
Трамп потребовал забрать у американских СМИ премию за публикации о его... 00:08

В Кабуле за два месяца закрылись 95% библиотек, книжных магазинов и издательств

close
100%
Rahmat Gul/AP

Как минимум 95% библиотек, книжных магазинов и книгоиздательств закрылись в столице Афганистана за последние два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Толо ньюс».

По данным канала, это произошла из-за тяжелейшей экономической ситуации в стране.

«Людям, у которых элементарно нет средств на хлеб и на одежду, сейчас просто не до книг», — заявил президент Ассоциации афганских издателей Саид Ахмад Саид.

По словам организаторов регулярных книжных выставок, число покупателей снизилось не менее чем на 90% в связи с последними событиями.

«Люди переживают не только экономический, но и культурный кризис», — поделился мнением афганский поэт и писатель Джавид Фархад. Он назвал ситуацию огромной катастрофой для развития афганцев.

До захвата власти движением «Талибан» (организация запрещена в России) в стране работали 180 издательств, из них 90 — в Кабуле и 525 книжных магазинов по стране, столичных — 280.

Аналогичная ситуация в государстве была в 1996–2001 годах, тогда у власти также находились талибы. Помимо материальных проблем издатели и продавцы книг сталкивались с запретами радикалов на распространение иллюстрированной печатной продукции.

Экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. Во много это вызвано тем, что радикалом у власти дают доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд). Большую часть заморозили США.

Руководство «Талибана» обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить госрезервы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это решение будет приниматься на основании дальнейших шагов талибов.

Ранее Twitter временно ограничил доступ к странице представителя движения «Талибан» Забихуллы Муджахида, занимающего в новом правительстве страны должность заместителя министра информации и культуры. На странице замминистра зачастую публиковались все официальные заявления и распоряжения талибов по ситуации в стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Кто попал в «досье Пандоры»
Журналисты из 117 стран опубликовали расследование об офшорах мировой элиты
Предполагаемого убийцу студенток в Оренбуржье задержали со стрельбой
В Орске задержан подозреваемый в убийстве трех студенток медучилища
«Мы все грузины и дети этой страны»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы
Сидящий в тюрьме Саакашвили поздравил соратников с «чудом в Тбилиси»
«Гай.РФ»: убитые в Гае студентки были изнасилованы
В правительстве Чечни объяснили, чем полезны извинения на камеру
Опубликовано видео с места крушения вертолета в Лыткарино
Венгерская ГТС: транзит газа через Украину возобновлен
Новости и материалы
Ведущий игрок сборной России может не сыграть в матчах отбора на ЧМ-2022
В Минэкономразвития назвали регионы с наибольшим ростом зарплат
КНДР восстановит все линии связи с Южной Кореей
Хабиб рассказал, как оказался в толпе пьяных фанатов «Ливерпуля»
Минобороны назвало цену для первых образцов вертолетов Ка-52М
У вакцины J&J нашли новый опасный для жизни побочный эффект
В Грузии заявили, что Саакашвили мог нарушить украинское законодательство
Хабиб посетил матч Английской премьер-лиги и болел не за клуб Роналду
В Ленобласти бизнесмен получил странную СМСку с телефона пропавшей жены
Трамп потребовал забрать у американских СМИ премию за публикации о его сговоре с Россией
Имя тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы появилось в «Досье Пандоры»
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили обсуждал убийства оппозиционеров
На Байконуре освятили ракету, которая доставит на МКС киноэкипаж
Кафельников: Винер-Усманова в состоянии сама купить Авериным автомобили
Политолог считает, что «Досье Пандоры» может поднять вопрос импичмента Зеленского
Зима в России будет аномально снежной
В сети появилось видео драки со стрельбой в Москве
Винер-Усманова оценила шансы сестер Авериных завоевать золото на Олимпиаде-2024
Все новости
«Мои сыновья станут твоими защитниками. Напиши, я буду ждать»
В общежитии техникума под Вологдой толпой избили сироту
«Жестоко избили ветеранов и инвалидов войны»
Глава МВД Абхазии ушел в отставку после драки в центре Сухума
Фанаты «Спартака» заявили об избиении двух болельщиков на матче с «Ахматом»
В «Спартаке» проверяют информацию об избиении двух болельщиков в Грозном
Воссоединение «Тату», болезнь Гузеевой, свобода Бритни Спирс
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
Последний Бонд Крэйга, Камбербетч с котами и умирающая Франция
Что посмотреть в кино в октябре
«Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос»
Как слова Макрона привели к международному скандалу
Умер актер Андрей Дубовский
Блеск и роскошь «Отважного туркмена»
Аркадаг принял парад на кабриолете Gelandewagen
Рецидивист и разбойник. Названо имя подозреваемого в тройном убийстве в Гае
Оренбургские правоохранители опубликовали фото причастного к убийству трех студенток
«Мы не хайпили». Больного с COVID-19 привезли к администрации Владимирской области
Во Владимире врачи «скорой» доставили пациента с коронавирусом на «прием» к губернатору
Незрелое «Яблоко». Почему iPhone 13 и iOS 15 расстроили пользователей
Владельцы сообщили о многочисленных недостатках новой модели iPhone
«Выдавал листы на импичмент президента». Что Зеленский не поделил с Разумковым
Эксперты ожидают скорую отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова
Центробанк изменил нормы. Каким клиентам станет сложнее получить кредит
Эксперты оценили новые нормы регулирования выдачи потребительских займов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях