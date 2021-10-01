В Кремле рассказали подробности о переговорах Путина и Эрдогана по строительству АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры российского и турецкого лидеров относительно строительства еще двух атомных электростанций в Турции.

«Речь шла, и мы вчера говорили о формировании новой стратегии в экономике... Президенты говорили о возможном продолжении нашего сотрудничества», — сказал представитель Кремля.

29 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, в ходе которой обсудили создание атомной электростанции «Аккую» и возможность строительства новых блоков.

Накануне Песков отметил, что речь идет не просто о строительстве одного или нескольких блоков АЭС. По его словам, в Турции появится новый, передовой и экологически чистый сектор экономики. И Россия в этом плане поможет Турции, а также расширит сотрудничество с Анкарой.

В марте этого года Путин и Эрдоган поучаствовали в закладке фундамента третьего энергоблока атомной электростанции «Аккую». Мероприятие проходило в формате видеоконференции.