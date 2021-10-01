Великобритания ограничила въезд граждан стран ЕС

В Великобритании с четверга, 1 октября, вступает в силу ограничение для граждан стран Европейского союза — теперь, при пересечении границы, при себе нужно иметь загранпаспорт, сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Прити Пател.

«Великобритания гордится своей исторической открытостью миру, и Глобальная Британия продолжит эту традицию», — заявила Пател.

Под «Глобальной Британии» имеется ввиду новая концепция новой роли британского правительства в мире после Брексита.

«Мы должны пресечь действия преступников, которые хотят нелегально въехать в нашу страну при помощи поддельных документов», — уточнила Пател.

Новые правила, по мнению британского правительства, должны способствовать борьбе с подделыванием удостоверений личности. При этом, правила не будут распространяться на граждан ЕС, которые живут в Великобритании, а также граждан Швейцарии и стран Европейской экономической зоны.

Ранее лидер британских лейбористов рассказал о планах партии в случае победы на выборах.