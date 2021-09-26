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Песков: позиция Эрдогана по Крыму не рушит перспективы его предстоящего визита в Россию

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана по Крыму не разрушают перспективы успешного проведения его предстоящего визита в РФ.

Несколько дней назад Эрдоган в рамках сессии Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией.

По словам Пескова, не нужно «излишне экзальтировать ситуацию».

«Все-таки Турция — это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения. И на фоне этих развитых отношений с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они ее не скрывали», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля добавил, что заявление турецкого лидера «чуть-чуть, так сказать, оставили неприятный след», однако это не рушит перспективы проведения успешного и содержательного рабочего визита Эрдогана в Россию.

Также он сообщил, что темой предстоящих переговоров президентов России и Турции станет террористическая активность в сирийском Идлибе, которая представляет собой большую опасность и мешает процессу урегулирования в регионе.

Все новости на тему:
Россия — Турция
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