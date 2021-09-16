В Британии прокомментировали новый союз с Австралией по подводным лодкам

Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес прокомментировал решение Австралии разорвать контракт по обычным подлодкам с французской компаний Naval Group и вместе с США и Великобританией создавать атомные подлодки. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, в контракте, который предлагала Австралии Франция, говорилось о поставках дизель-электрических субмарин. Австралийцы же решили отдать предпочтение атомным подлодкам.

«Конечно, каждая страна вправе делать тот выбор, который соответствует интересам ее национальной безопасности. У нас нет никаких намерений противостоять Франции, которая является нашим ближайшим военным союзником в Европе», — сказал британский министр.

Накануне премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. По его словам, страна больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ударом в спину данное решение Австралии.