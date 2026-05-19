«Лица у всех закрыты»: неизвестные с кувалдой и пистолетами ворвались в редакцию «МК»

В здание редакции газеты «Московский комсомолец» ворвались вооруженные люди в масках и камуфляже. Неизвестные с кувалдами и пистолетами прорвались на третий этаж, где находятся арендаторы, заблокировали помещения и отказались показывать документы. На место приезжали силовики, однако ситуация оставалась напряженной, а судьба людей внутри долгое время была неизвестна. Что происходит в здании «МК» и с чем может быть связан визит силовиков — в материале «Газеты.Ru».

Вторжение в редакцию

Вооруженные люди в масках и камуфляже ворвались в здание редакции газеты «Московский комсомолец» на улице 1905 года. Как сообщили в «МК», неизвестные вели себя агрессивно, угрожали сломать двери и турникеты и отказались предъявлять документы. Сначала цель их визита оставалась неизвестной, однако позже выяснилось, что они направились на третий этаж, где расположены помещения арендаторов.

Главный редактор Павел Гусев рассказал изданию «Подъем», что люди были вооружены и скрывали лица.

«Без опознавательных знаков, даже не в форме, а в каких-то шортах. С оружием, молотками и прочее. Лица у всех закрыты», — сообщил Гусев.

По его словам, неизвестные поднялись на третий этаж и «взломали там все». После этого они перекрыли этаж, заблокировали лифты и двери.

«Людей там полно, что с ними, не знаю», — заявил главред.

Позже в «МК» сообщили, что группа людей с кувалдами и пистолетами забаррикадировалась на третьем этаже. В редакцию прибыли сотрудники силовых структур, однако неизвестные сначала отказались открывать им дверь. После десятиминутных переговоров силовиков все же впустили, но затем помещения снова оказались заблокированы.

«Помещения по-прежнему забаррикадированы. О судьбе удерживаемых внутри помещения людей ничего неизвестно», — сообщили в редакции.

По данным «МК», сотрудники Росгвардии и полиции в итоге покинули здание без результата. В «Подъеме» уточнили, что помимо редакции «Московского комсомольца» в здании арендуют помещения «Студия Артемия Лебедева» и ряд других редакций и коммерческих структур .

Что известно об обыске

Замгендиректора издательского дома «МК» Олег Воробьев заявил, что редакция продолжает работать в обычном режиме.

«Редакция работает полноценно, никаких ограничений нет. Что происходит на третьем этаже, к сожалению, информации нет», — рассказал Воробьев «Осторожно, новости».

По его словам, в здание редакции проникли девять человек.

«В 12:44 в здание редакции проникли девять, если мне память не изменяет, человек. Они были очень странно одеты: кто-то в шортах, кто-то в гражданке, кто-то в камуфляже. Они бесцеремонно оттолкнули охрану и прошли в здание редакции. Они поднялись на третий этаж, где сидят наши арендаторы», — сообщил Воробьев.

Позже стало известно, что обыск проходит в АНО «Консорциум медтехники», которая арендует помещения в здании «МК» с прошлого года. Финансовый директор издательского дома Екатерина Черешникова рассказала, что сотрудники в масках отказались объяснять цель визита и не показали документы.

По словам Черешниковой, на просьбы журналистов представиться неизвестные предложили обращаться «то ли в ГУ МВД Москвы, то в СК России, то, в общем, в ФСБ» . При этом запросы редакции в пресс-службы этих ведомств не подтвердили проведение следственных действий.

Что известно об арендаторе

В «МК» подчеркнули, что арендатор занимается медицинской техникой. Как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», АНО «Консорциум медтехники» была создана по инициативе Минпромторга в 2020 году и занималась оснащением военных госпиталей Минобороны высокотехнологичным оборудованием по системе комплексных контрактов.

Согласно материалам проекта, в контракты входили поставка техники, сервисное обслуживание, гарантия и страхование оборудования на пять лет. В 2024 году председателем правления организации значился заместитель начальника ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны России Сергей Огарков.

Гендиректор консорциума Кирилл Литвицкий ранее рассказывал о сотрудничестве с Минобороны .

«Такая синергия с промышленностью и системой здравоохранения дает возможность осуществить скачок в технологическом развитии. Не секрет, что технологии из военной среды перетекают в гражданский сектор. В работе с Минобороны в медицинском сегменте мы развиваем подобную практику», — заявляли представители организации.

По их словам, Минобороны было одним из крупнейших заказчиков медоборудования, а консорциум поставлял технику с расширенной гарантией, сервисом и страхованием от поломок, включая ущерб по вине третьих лиц.

Реакция «МК» и СПЧ

В редакции «Московского комсомольца» произошедшее назвали «вопиющим захватом помещения». В официальном заявлении газеты говорится, что группа неизвестных в черном устроила «наглое и абсолютно незаконное маски-шоу» в здании на улице 1905 года.

«Редакция «МК» просит органы ФСБ, МВД, Следственного комитета и прокуратуры дать правовую оценку действиям неизвестных лиц и возбудить уголовное дело по факту незаконного захвата помещения», — заявили в «МК».

Ситуацию прокомментировала и член СПЧ Ева Меркачева:

«Неизвестные в камуфляже и с ломами (!) прошли на третий этаж, где сидит некая фирма (вообще никак не связанная со СМИ или медиа). Ну пришли и пришли. Казалось бы. Но охрана у здания одна — от «МК». Так вот могли бы неизвестные в масках что-то объяснить, документы показать. А они отказались в весьма своеобразной форме (некультурной) и предложили им не препятствовать», — написала Меркачева.

Она также отметила, что прибывшие на место сотрудники полиции «приехали и уехали».