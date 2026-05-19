20 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

20 мая поздравления с профессиональным праздником принимают травматологи. В мире отмечают День пчел, а в России — День Волги. У православных верующих сегодня отдание Пасхи — последний день празднования, когда богослужения почти повторяют пасхальную службу. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 20 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 20 мая

• Всемирный день травматолога

Сегодня поздравления с праздником принимают врачи-травматологи, ортопеды, хирурги, чье мастерство возвращает людям способность двигаться после перенесенных травм. Травматология — одно из старейших направлений медицины. Еще в древности люди искали способы сращивания костей при переломах и лечения вывихов суставов.

В ХХ веке индустриализация, войны, природные катаклизмы, автомобилизация привели к росту травматизма. Это дало импульс поиску новых методик лечения и реабилитации. Вклад в развитие травматологии и ортопедии внесли многие выдающиеся врачи, в их числе — Гавриил Илизаров, Николай Приоров, Роман Вреден.

Григорий Сысоев/РИА Новости

• Всемирный день метрологии

Метрология — наука об измерениях, методах их единства и способах достижения нужной точности. Именно специалисты-метрологи гарантируют, что килограмм, метр, секунда остаются неизменными стандартами в любой точке планеты. Точные измерения — ключ к научным открытиям и промышленным инновациям. Они важны в медицине, торговле, строительстве и даже в быту.

Чтобы подчеркнуть особую роль этой науки, в 1999 году Международный комитет мер и весов учредил Всемирный день метрологии. Дата приурочена к подписанию Метрической конвенции 20 мая 1875 года, когда были введены единые стандарты для 17 государств.

• Всемирный день пчел

20 мая 1734 года родился Антон Янша — словенский художник и пасечник, новатор пчеловодства и автор многих признанных трудов, посвященных разведению пчел. В 2017 году Словения предложила ООН увековечить его память, инициатива была поддержана. Так появился Всемирный день пчел.

Цель даты — привлечь внимание общества к огромной роли этих насекомых при опылении растений, получении меда и других продуктов пчеловодства, а также к проблемам отрасли и угрозам существованию пчел.

• День Волги в России

С 2008 года в России отмечают День Волги — одной из крупнейших рек мира. Он призван привлечь внимание властей и общества к экологическому состоянию реки, сохранению ее биоразнообразия и уникальной природы. Сегодня в Общественной палате РФ пройдет круглый стол на тему «День Волги», где будут обсуждаться культурные, экологические и туристические инициативы, направленные на сохранение водной артерии и развитие приволжских районов.

Акция движения «Чистые игры» по сбору мусора на берегу Волги в Новочебоксарске Семен Антонов/ТАСС

• День рождения джинсов

20 мая 1873 года предприниматель Леви Страусс и портной Джейкоб Дэвис запатентовали синие рабочие штаны без бретелей с карманами для ножа, денег и часов. Так появились первые джинсы, которые стоили 1 доллар 46 центов. Для пошива брюк использовалась парусина. Красителем был избран самый стойкий на тот момент индиго. Новинка распространилась за пределы рабочей сферы, что позволило Леви Страуссу запустить собственный бренд джинсов Levi's.

Сегодня без джинсов сложно представить гардероб — они вошли в повседневную жизнь и стали элементом кэжуал-стиля. В магазинах можно встретить джинсы разных цветов, дополненные вышивкой или аппликацией.

Веселые праздники 20 мая • Праздник разливаний. Сегодня можно выстрелить водой в друга из водяного пистолета или пустить водяной шарик – главное, чтобы погода была хорошая! • День «Стань миллионером». В праздник задумайте самые смелые финансовые цели, а также разработайте пути для увеличения капитала. • День ветряных вертушек. Праздник посвящен детской игрушке, которая символизирует приход тепла. Хороший повод вспомнить детство, купить вертушку и пробежаться с ней в парке!

Что отмечают в разных странах 20 мая

День праведного гнева, или День памяти — Камбоджа. Дату отмечают в память о жертвах политического террора в Камбодже, организованного режимом Красных кхмеров в период их правления с 1975 по 1979 год. Выбор даты связан с тем, что 20 мая 1975 года отряды Пол Пота начали совершать массовые убийства в Демократической Кампучии (так называлась страна времен правления диктатора).

День национального пробуждения — Индонезия. 20 мая жители Индонезии вспоминают события 1908 года, когда в Джакарте было основано молодежное движение Буди Утомо («Высокая цель»). Тогда молодые люди приносили клятвы бороться за независимость страны и ценности нации. С 1948 года праздник стал государственным.

Религиозные праздники 20 мая

Отдание Пасхи

20 мая — заключительный день сорокадневного празднования Светлого Христова Воскресения. Для православных верующих это особенная дата: в храмах совершается торжественное богослужение с молитвами и песнопениями, звучавшими в день праздника. Это еще один повод ощутить пасхальную радость и поделиться ею с близкими.

Также в этот день отмечают предпразднство Воскресения Господня, которое в 2026 году выпадает на 21 мая.

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме

В основе этого праздника лежит предание о чудесном знамении, случившемся в 351 году. После смерти императора Константина на царский престол взошел Констанций. Новый правитель склонялся к арианскому верованию, отрицавшему единосущность Сына Божьего с Отцом. Он преследовал православных епископов и отдавал высшие поста арианам.

И тогда на небе в дни святой Пятидесятницы появилось изображение Креста Господня. Оно светилось сильнее солнечных лучей, и его увидел весь народ. Это настолько потрясло людей, что они принялись славить Христа и отправились в церковь. Верой преисполнились и еретики, которые прежде ругали Иисуса Христа.

День памяти преподобного Нила Сорского

Православная церковь сегодня почитает Нила Сорского — основателя скитского монашества на Руси, оставившего после себя труды об уставе иноческой жизни. Преподобный родился в 1433 году. В молодости принял монашеский постриг, а позже отправился паломником на Афон, где несколько лет изучал творения святых отцов. Вернувшись на родину, он основал скит близ реки Сора, руководствуясь принципами древнего пустынножительства. Образ жизни Нила Сорского привлек многих монахов, селившихся неподалеку от него. Так был создан монашеский скит — Нило-Сорская пустынь. Своими трудами преподобный оказал значительное влияние на развитие русской духовной традиции.

Foto_Nikata/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники 20 мая

Купальница

На Руси 20 мая называли Купальницей в честь обычая купать лошадей в реке. Считалось, что это придаст животным сил и здоровья, поэтому всех жеребцов и кобыл в хозяйстве необходимо было прогнать по воде в речке.

Сами крестьяне тоже обливались водой из ближайшего водоема. С утра ее набирали в ведра и ставили на солнце. К полудню вода нагревалась, и наши предки приступали к водным процедурам. Воде в этот день приписывали особые целебные свойства.

После совершения обряда люди ходили друг к другу в гости и потихоньку набирали в карманы горстку семян. Считалось, что самый хороший урожай получается из украденных образцов, поэтому некоторые хозяева специально выставляли семена на видные места, чтобы «отплатить» тем, у кого украли раньше.

Именины 20 мая

• Антон;

• Василий;

• Иван;

• Иосиф;

• Михаил;

• Степан.

Приметы: что можно и нельзя делать 20 мая

Приметы о погоде

Если на ночном небе висит красный месяц — жди дождя.

Если на Купальницу дождь — сентябрь будет теплым.

Что можно делать 20 мая

• Принимать ванну, ходить в баню — это укрепит здоровье.

• Заняться влажной уборкой — считалось, что вода отгоняет нечисть от дома.

• Выбраться на пикник.

Что нельзя делать 20 мая

• Доверять купание малышей постороннему — это может принести болезни.

• Гадать — наши предки верили, что попытка узнать будущее плохо скажется на настоящем.

• Рукодельничать и брать в руки острые предметы.

Лунный календарь 20 мая

Фаза Луны: растущая Луна, 5-й день лунного цикла.

Луна в знаке зодиака Рак.

Согласно прогнозам астрологов, 20 мая — хороший день для осуществления планов и изменений в работе. В этот день можно решиться на то, что давно откладывали — например, подать необычную идею или начать новое дело. Но важно понимать, что удача придет только в том случае, если предложение хорошо продумано, а вы можете объяснить, в чем его потенциальный успех.

Сегодня звезды могут послать вам испытания, в этот момент главное — отстаивать свои интересы и убеждения. Если вы сможете настоять на своем, успех вам обеспечен. Астрологи советуют 20 мая воздержаться от решения финансовых вопросов и отложить их на другой день. Постарайтесь выделить время на творчество и расслабление.

20 мая родились люди под знаком Тельца, их планета-управитель — Венера. Представители этого знака, по мнению астрологов, отличаются добротой, щедростью, преданностью, а также некоторым упрямством.

Какие исторические события произошли 20 мая

• 1498 год — португальский мореплаватель Васко да Гама открыл морской путь из Европы в Индию, обогнув Африку.

• 1742 год — мореплаватель и путешественник Семен Челюскин достиг северной оконечности Евразии. Позже это место назовут мысом Челюскина.

• 1754 год — обнародован указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении Дворянского банка — первого банка в Российской Империи.

• 1787 год — основан город Екатеринослав, переименованный в 1926 году в Днепропетровск.

• 1873 год — в Санкт-Петербурге показали принцип работы электрической лампы для освещения улиц.

• 1902 год — провозглашение независимости Республики Куба и начало вывода американских войск с острова.

• 1922 год — Владимир Ленин поручил подготовить план высылки за границу «контрреволюционных» писателей.

• 1942 год — Президиум Верховного Совета СССР издал указ об учреждении Ордена Отечественной войны I и II степени.

• 1954 год — американский музыкант и один из первых исполнителей рок-н-ролла Билл Хейли выпустил свой знаменитый сингл «Rock Around the Clock».

• 1983 год — научный журнал Science опубликовал статью об открытии вируса иммунодефицита человека.

• 1989 год — военный летчик Александр Зуев угнал самолет-истребитель МиГ-29 и бежал в Турцию.

• 1991 год — в СССР принят закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, с загранпоездок сняты ограничения.

• 2003 год — Святой Престол опубликовал словарь современного латинского языка, куда вошли «Интерпол», «ФБР», «бестселлер» и другие понятия, не знакомые древним римлянам.

• 2019 год — Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, сменив Петра Порошенко.

Кто родился 20 мая

• В 1799 году родился Оноре де Бальзак — французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе.

• В 1851 году родился Эмиль Берлинер — создатель граммофона и микрофона.

• В 1908 году родился Джеймс Стюарт — американский киноактер, лауреат премии «Оскар», звезда фильма «Филадельфийская история».

• В 1913 году родился Уильям Хьюлетт — сооснователь компании по производству программного обеспечения Hewlett-Packard.

• В 1916 году родился Алексей Маресьев — советский летчик-истребитель, прототип главного героя книги «Повесть о настоящем человеке».

• В 1925 году родился Алексей Туполев — советский ученый и авиаконструктор, академик, Герой Социалистического Труда.

• В 1939 году родился Роман Карцев — артист эстрады, получивший популярность благодаря комедийным миниатюрам.

• В 1944 году родился Джо Кокер — британский певец, один из величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone.

• В 1962 году родился Александр Дедюшко — российский актер театра и кино.

Кто скончался 20 мая • В 1506 году скончался Христофор Колумб — мореплаватель, первооткрыватель. • В 2007 году скончалась Валентина Леонтьева — советская телеведущая. • В 2009 году скончался Олег Янковский — актер, режиссер, народный артист СССР.

Кто отмечает дни рождения 20 мая

• 83 года исполняется Аль Бано (настоящее имя Альбано Антонио Карризи) — итальянскому эстрадному певцу, известному по хиту Felicita.

• 80 лет исполняется Шер (настоящее имя Шерилин Саркисян) — американской певице, актрисе и продюсеру.

• 69 лет исполняется Луселии Сантус — актрисе, исполнившей главную роль в сериале «Рабыня Изаура».

• 68 лет исполняется Алексею Гуськову — российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ.

• 59 лет исполняется Гоше Куценко — российскому актеру, кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, заслуженному артисту РФ.

• 54 года исполняется Busta Rhymes (настоящее имя Тревор Джордж Смит-младший) — американскому рэперу, продюсеру.

• 52 года исполняется Олесе Судзиловской — российской актрисе театра и кино, телеведущей.

• 51 год исполняется Шуре (настоящее имя Александр Медведев) — российскому эстрадному певцу и автору песен.

• 44 года исполняется Наталье Подольской — российской поп-певице.

• 34 года исполняется Джеку Глисону — актеру, известному по роли Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов».

• 27 лет исполняется Рузилю Минекаеву — актеру, известному по роли Марта в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

• 17 лет исполняется Анне Пересильд — актрисе, исполнительнице роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».