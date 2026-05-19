Почетный караул и счастливые школьники: как Путина встретили в Китае

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай. В пекинском аэропорту российскому лидеру устроили торжественный прием, подчеркивающий высокий статус гостя.

У трапа самолета Путина встречали министр иностранных дел КНР Ван И, с которым он пообщался на красной ковровой дорожке, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, а также глава российской дипмиссии в Пекине Игорь Моргулов. Путин обменялся с ними рукопожатиями.

В честь визита российского лидера в аэропорту подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул. Путина также приветствовала группа китайских школьников и студентов, которые на родном языке скандировали: «Добро пожаловать!».

Затем Путин направился в государственную резиденцию на своем лимузин Aurus. Российские номера на автомобиле заменили на китайские.

Основная часть рабочей программы начнется 20 мая с официальной церемонии приветствия российской делегации на площади Тяньаньмэнь. Сразу после торжественной встречи в Доме народных собраний стартуют переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.