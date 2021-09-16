Байден забыл имя премьера Австралии

Президент США Джо Байден снова забыл имя высокопоставленного должностного лица. Инцидент произошел на мероприятии, посвященном официальному объявлению о создании AUUKUS партнерства Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии в сфере безопасности и обороны, в котором также принимал участие премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, пишет издание The Australian.

Так, американский лидер забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

«Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр», — сказал Байден, обращаясь к экрану, на котором в тот момент было изображение Моррисона.

При этом британский премьер поблагодарил главу Белого дома в ответ.