«Самый кровавый день»: ВСУ атаковали остановку, магазин и медсанчасть в Энергодаре

ВСУ несколько раз атаковали дронами город — спутник Запорожской АЭС Энергодар. Сначала украинская армия нанесла удар по автобусной остановке, а затем по гражданскому автомобилю. В результате погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Также были атакованы магазин и медсанчасть. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал 12 июля самым кровавым днем для города и призвал МАГАТЭ отреагировать.

ВСУ 12 июля атаковали город — спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью беспилотников, в результате ударов погибли четверо человек. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«У нас самый кровавый день в Энергодаре. И это не фигура речи, а факт. Убито сразу четыре человека — две женщины и двое мужчин, четверо раненых»,

— приводит его слова пресс-служба госкорпорации.

Первый удар пришелся на автобусную остановку . ВСУ нанесли его рано утром, в результате погибла женщина и пострадали четыре человека, сообщил мэр города Максим Пухов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Позже украинская армия нанесла еще один удар — дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в районе КПП-2. Погибли трое мирных жителей .

«Даже после удара противник не остановился. Другие FPV-дроны продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно эвакуировать погибших. Это бесчеловечно», — заявил глава Энергодара.

ВСУ также атаковали магазин «Мера» и медсанчасть Энергодара. Беспилотник взорвался у корпуса детского отделения медсанчасти . В результате этих атак никто не пострадал.

«Прикрываются ширмой»

Глава «Росатома», комментируя атаки на город, заявил, что международные организации и европейские лидеры игнорируют действия ВСУ и «в лучшем случае прикрываются ширмой «евро-политкорректности». Лихачев отметил, что с начала масштабной эскалации 27 апреля в Энергодаре погибли уже 11 гражданских, а число раненых исчисляется десятками .

«То, что произошло сегодня утром — идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара», — подчеркнул он.

10 июля в Калиниграде прошел очередной раунд межведомственных консультаций России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Российскую делегацию на них возглавил Алексей Лихачев. Главной темой встречи стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Глава «Росатома» на консультациях отметил, что с конца апреля наблюдается резкая эскалация ударов ВСУ по ЗАЭС, Энергодару и прилегающим территориям.

«Украинская сторона все больше применяет тактику запугивания, которая нацелена в том числе и на сотрудников ЗАЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ее безопасности», — отмечалось в публикации «Росатома».

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Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что у Москвы были обоснованные претензии к тому, как медленно и недостаточно интенсивно секретариат агентства реагировал на прошествия в Энергодаре. При этом он подчеркнул, что у него сложилось впечатление, что российская сторона и представители МАГАТЭ нашли общий язык и достигли понимания. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал консультации интенсивным и продуктивными, но в то же время отметил, что они были напряженными.

Последний раз Гросси осудил удар ВСУ по Энергодару после того, как 30 июня украинская армия атаковала здание МЧС. Глава МАГАТЭ назвал атаку неприемлемой.