Зеленский отправил в отставку не проработавшего и год премьера. Кто может возглавить кабмин?

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко, проработавшей менее года, и других кадровых перестановках, объяснив это «сменой политической стратегии». Среди возможных причин отставки Свириденко на Украине называют ее слабый политический вес и близость к обвиненному в коррупции экс-главе офиса президента Андрею Ермаку. Преемник пока не назван, но есть несколько кандидатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины, и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером»,

— написал глава государства.

Зеленский уточнил, что Киев хочет «изменить свою политическую стратегию» и «на каждый внешнеполитический курс» назначить ответственным по «конкретному человеку с большим опытом». Среди направлений он привел в пример отношения с США, Евросоюзом, Польшей, Венгрией, Ближним Востоком, Китаем и «ключевыми международными организациями», а также «европейский противоракетный проект».

По его словам, из-за «новых вызовов и задач» власти Украины намерены менять подход и к работе внутри страны. В качестве таких задач он назвал увеличение поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) всех типов беспилотников, подготовку к зиме, трансформацию государственных компаний и «договоренности Украины с партнерами в сфере восстановления».

«Соответственно, на Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. <…> Мы определили, что для изменений необходимо обновление кабинета министров », — написал Зеленский.

Он также объявил о планах сменить руководство правоохранительных органов, не приведя дополнительных деталей. Тем не менее позже Зеленский опубликовал пост о встрече с главой МВД Игорем Клименко.

Сама Свириденко в Telegram-канале косвенно подтвердила свою отставку:

«Благодарна президенту за доверие и высокую оценку работы нашей команды. Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины».

Она добавила, что готова продолжить госслужбу, но не уточнила, на какой должности. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что Свириденко наpначат послом Украины в США.

Свириденко была назначена на эту должность менее года назад — 17 июля 2025 года, после того, как предыдущий глава правительства (сейчас — министр энергетики и первый вице-премьер) Денис Шмыгаль 15 июля подал в отставку.

Причины отставки

Об «уверенности» депутатов Рады в скорой отставке Свириденко Железняк писал еще в январе 2026 года. По его словам, для этого есть три причины.

Первая — что глава правительства не проявляла лидерства и просто «пряталась» во время серьезных кризисов. Например, на заседание по вопросу увольнения бывшего министра энергетики Германа Галущенко она просто не пришла.

«Когда был [экс-глава офиса президента Украины Андрей] Ермак, он ей говорил, что делать, и она записывала в блокнот. Сейчас [его] нет, но способность премьер-министра самостоятельно принимать решения и отстаивать свою позицию давно атрофировалась», — привел Железняк второй аргумент.

Третья причина, по мнению депутата, заключается в отсутствии у Свириденко политического веса.

Украинский портал «Страна» со ссылкой на источники пишет, что причина отставки премьера может заключаться в том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении Свириденко из-за ее связи с Ермаком, против которого возбуждено уголовное дело об отмывании денег.

«Еще одним мотивом смены правительства источники в политкругах называют желание Зеленского убрать с поста министра обороны Федорова, с которыми у него уже давно напряженные отношения», — добавляет издание.

Возможные преемники

По словам Железняка, власти Украины пока не решили, кто станет следующим премьером. Среди кандидатур на этот пост рассматривают председателя правления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, действующего министра обороны Михаила Федорова, Шмыгаля и главу Харькова Игоря Терехова . В случае, если утверждение нового состава правительства затянется, исполнять обязанности премьера будет Шмыгаль.

Источники «Страны» утверждают, что именно Корецкий является наиболее вероятным кандидатом . Они также обратили внимание, что сразу же после объявления об отставке Свириденко Зеленский выложил пост о встрече с главой «Нафтогаза», в котором рассказал о новых вызовах, стоящих перед Украиной.

«Зеленский не сказал, что предложил Корецкому должность премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером»,

— пишет издание.

Также «Страна» утверждает, что Корецкий является человеком соратника и друга Зеленского Тимура Миндича, замешанного в коррупционном скандале. По их данным, «окружение президента (так называемая «Семья») ввело Корецкого в свой круг в конце 2022 года, когда Банковой понадобился человек, который будет управлять отжатой у [олигарха Игоря] Коломойского «Укрнафтой» (крупнейшей нефтегазодобывающей компаний страны, — прим)». Позже окружение президента Украины продвинуло его на пост главы «Нафтогаза».

Спустя несколько минут после публикации постов о встрече с Корецким Зеленский также сообщил о разговорах со Шмыгалем и Федоровым.