Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что некоторые страны НАТО, в том числе Венгрия и Чехия, отказались финансово поддерживать Украину в рамках плана альянса на 2026-2027 годы. На саммите в Анкаре члены НАТО договорились выделить Киеву не менее €140 млрд. Пеллегрини отметил, что повестка встречи в основном была посвящена именно деньгам и вооружению, при этом никто не проявлял инициативу дипломатически урегулировать конфликт. В то же время словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что в альянсе есть и те, кто выступает за диалог с Москвой.

Ряд стран НАТО, в том числе Словакия, отказались оказывать Украине финансовую поддержку, которая направлена на вооружение Киева. Об этом в интервью телеканалу ТА-3 заявил словацкий президент Петер Пеллегрини.

« Словакия четко дала понять, что не будет помогать оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины. Ясно высказался и премьер Венгрии [Петер Мадьяр], сказавший, что Венгрия никакой военной помощи и никаких финансовых средств предоставлять Украине не будет. Также высказался непосредственно за столом переговоров [в Анкаре] премьер Чехии [Андрей Бабиш]», — подчеркнул Пеллегрини.

Он добавил, что на прошедшем в Турции саммите Североатлантического альянса были и другие премьер-министры, которые заявили, что не будут участвовать в плане НАТО по предоставлению Киеву как минимум €140 млрд в 2026-2027 годах. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что против обязательств, предполагающих поддержание нынешнего уровня финансирования Украины, выступала Италия. Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус на полях саммита также заявила, что у страны больше нет возможности оказывать прямую военную помощь Киеву.

Несмотря на это, двухдневный саммит НАТО закончился принятием общей декларации, в которой отдельным пунктом были закреплены гарантии Киеву по предоставлению военной помощи .

Диалог с Москвой

Президент Словакии также раскрыл, что в НАТО больше говорят о вооружении Киева, чем об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, на саммите в Анкаре в основном обсуждали продолжение войны, а не мирное урегулирование.

« Все крутилось около очередных миллиардов, оружейных систем, и никто принципиально не проявил инициативу о том, что давайте попытаемся эту войну разрешить и дипломатически », — уточнил Пеллегрини.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что некоторые члены НАТО все-таки проявили интерес к диалогу с Россией . Политик не раскрыл, о каких государствах идет речь, но подчеркнул, что приветствует и поддерживает появление диалога между РФ и альянсом на протяжении длительного времени.

Реакция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение НАТО сохранить финансовую поддержку Киева, назвала сомнительной эту перспективу. Она отметила, что некоторые европейские страны до этого прямо заявляли, что уже исчерпали свои возможности.

В ведомстве также заявили, что помощь и поддержка Киева, будь то атаки на гражданскую инфраструктуру или создание предприятий по производству БПЛА, делают страны альянса соучастниками преступлений и затягивают конфликт на Украине.

«Мы еще раз подчеркиваем, что подобные авантюрные замыслы и их реализация будут иметь далеко идущие последствия. Предупреждаем, что ответ на агрессивные действия в отношении нашей страны будет решительным и разрушительным для их инициаторов », — подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве отметитил, что Россия оставляет за собой право отвечать на угрозы в свой адрес всеми имеющимися силами и средствами.