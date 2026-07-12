«Сил нам не хватит»: в Раде спрогнозировали, где осенью может открыться новый фронт

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Россия может осенью открыть новый фронт в Черниговской области. Ранее об этом уже говорили президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. На фоне этих заявлений Киев, судя по всему, начал подготовку к такому сценарию: в регионе начали эвакуацию приграничных сел и переброску дополнительного личного состава. Что о вероятном наступлении говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Россия может осенью открыть новый фронт в Черниговской области. По его мнению, этот сценарий якобы будет возможен после проведения выборов и координации РФ и Белорусский.

Как отметил Костенко, в этом случае украинской армии может не хватить сил одновременно противостоять ВС РФ на всех направлениях. Парламентарий напомнил, что ВСУ уже испытывают трудности на действующих участках фронта, поэтому появление еще одной линии столкновения создаст дополнительные риски.

«Например, откроют там Черниговский фронт, а не дай бог, с Белоруссией договорятся. Конечно, тех сил и средств, которые у нас есть, нам далеко не хватит для того, чтобы им противостоять. Поэтому, конечно, решения придется принимать и думать, как этому противостоять», — заявил Костенко на видео, опубликованном изданием «Страна.ua».

Костенко не первый, кто говорит о подобном сценарии. Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае, ссылаясь на данные разведки, утверждал, что Москва рассматривает планы операций от территории Белоруссии либо против Черниговско-Киевского направления, либо против одной из стран НАТО. В конце июня главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в интервью ТСН также заявлял, что Россия может начать наступление в Черниговской области. По его словам, подобный шаг направлен на то, чтобы отвлечь часть войск ВСУ с основных важных направлений.

При этом главком выразил мнение, что руководство Белоруссии не позволит использовать свою территорию для нападения на Украину. Поэтому наступление, как уточнил Сырский, могут якобы готовить с территории Брянской области.

Украина готовится

Киев, судя по всему, уже начал готовиться к такому развитию событий. 30 июня «Страна.ua» писала, что Совет обороны Черниговской области по запросу военных принял решение об эвакуации 12 приграничных населенных пунктов региона. Также власти области продлили ранее объявленную эвакуацию еще из семи приграничных сел.

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До этого РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщало, что ВСУ экстренно перебрасывают в Черниговскую область сводные боевые группы 31-го пограничного отряда. Об отправке в регион украинских военных писал и ТАСС. По данным агентства, туда перебросили дополнительные подразделения 638-го отдельного зенитно-пулеметного батальона, в задачи которых входит прикрывать места базирования живой силы и техники украинской армии от ударных БПЛА.

Кроме этого, ТАСС рассказал, что в Черниговской области с 21 по 28 июля будет работать комиссия генштаба ВСУ, которая должна оценить качество оборудованных позиций по рубежу сел Березна — Сосница — Реутинцы и проверить готовность к размещению в регионе войск.

По данным ТАСС, в качестве легенды-прикрытия украинские военные планируют использовать встречи с родственниками пленных и пропавших без вести солдат ВСУ.

Будет ли наступление?

Российские военные эксперты расходятся во мнениях о том, действительно ли ВС РФ готовятся к наступлению на Черниговском направлении. Политолог Евгений Михайлов в эфире радио «Спутник в Крыму» допустил, что подобный вариант возможен в том случае, «когда посыплется фронт на донецком направлении».

В то же время завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с aif.ru назвал подобные заявления «байками».

«Солдаты же на передовой как считают — где тонко, там и следует ждать вражеского удара. А на черниговском участке фронта, по сравнению с другими направлениями, нет интенсивных боев, и оборона ВСУ там уступает аналогичной в Запорожье или Донбассе. Еще и бомбардировки с обстрелами усиливаются. Все это очень сильно угнетает и без того низкий боевой дух военнослужащих ВСУ на передке. Вот и получают распространение байки про подготовку русскими наступления», — пояснил он.