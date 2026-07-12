25 самых известных фото в истории

12 июля во всех странах отмечают День фотографа. Он посвящен людям, которые способны запечатлеть и передать красоту мира и важность событий с помощью нескольких кадров.

Есть две версии выбора даты для этого праздника: 12 июля отмечают День Святой Вероники — покровительницы фотографов. Кроме того, 12 июля родился Джордж Истман — основатель компании Kodak — которая сделала фотографию доступной каждому.

В честь праздника «Газета.Ru» собрала 25 самых известных фотографий, среди которых кадры, запечатлевшие переломные события: взрыв атомной бомбы, теракт 11 сентября 2001-го, Вторую мировую, а также события мировой культуры.