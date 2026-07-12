Удары по 300 целям и пяти городам: что известно об обострении конфликта США и Ирана

Вашингтон и Тегеран снова обменялись ударами. Центральное командование ВС США сообщило, что атаковало более чем 300 целей, в ответ на это в Иране объявили об ответных ударах. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. Вашингтон требовал от Тегерана публично заявить об обязательствах не бить по коммерческим судам. Однако Исламская Республика сообщила, что морской пусть останется закрытым «до окончания вмешательства США в регионе». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США и Иран обменялись серией ударов. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило накануне, что американские военные атаковали Иран после блокировки Ормузского пролива со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят [за него]», — написал глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

После этого телеканал Press TV сообщил, что в Иране прогремели взрывы. По данным агентства IRNA, в результате авиаударов США пострадали как минимум пять городов — Асалуйе, Дир, Бушир, Дашти и Тангестан .

В CENTCOM заявили, что США нанесли серию ударов по более чем 300 целям , чтобы лишить Иран возможности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, пересекающие Ормузский пролив. Американские Вооруженные силы, как рассказал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, атаковали ракетные комплексы и системы ПВО, а также катера КСИР в нескольких точках вокруг Ормуза.

Тегеран, в свою очередь, объявил о начале серии ударов по целям США и призвал американскую сторону соблюдать условия меморандума о взаимопонимании.

Официальный представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван рассказал, что БПЛА ударили по одной из буровых платформ Кувейтской нефтяной компании и трем сухопутным пограничным пунктам на севере страны. В результате удара по платформе пострадал один человек.

Об отражении ракетной атаки также сообщали в минобороны Катара и ОАЭ. В Катаре в результате неудачного перехвата ракет пострадали трое человек, в том числе ребенок.

Fars сообщал, что Исламская Республика уничтожила пусковые установки ракет HIMARS и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США в Кувейте . По данным агентства, КСИР атаковал американские РСЗО с помощью беспилотников.

Генсек ООН Антониу Гутерреш после возобновления ударов заявил, что возвращение к полномасштабным боевым действиям имело бы катастрофические последствия не только для региона и международного мира и безопасности, но и всей мировой экономики. Он выразил обеспокоенность эскалацией и призвал стороны к сдержанности.

Ормуз открыт?

Атаки произошли на фоне требований США открыть Ормузский пролив. О них 11 июля сообщил журналист Axios Барак Равид, который заявил, что администрация Трампа призывала Тегеран выступить с публичным заявлением о том, что Исламская Республика обязуется прекратить обстрелы коммерческих судов.

Однако Иран затем заявил о закрытии Ормуза «до окончания вмешательства США в регионе». Телеканал CNN со ссылкой на данные MarineTraffic сообщил, что после этого движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

В CENTCOM при этом оспорили заявление Тегерана.

«Ормузский пролив открыт для всех судов. Он остается международным водным путем. Американские военные находятся на позициях и сохранить его таким», — говорилось в сообщении командования Вооруженных сил США.