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13 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Календарь на 13 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

13 июля с профессиональным праздником поздравляют дирижеров, а экологи и ученые-геологи отмечают День горных пород. Еще один сегодняшний праздник — День головоломок — отличный повод потренироваться в сборке кубика Рубика. Православные христиане вспоминают 12 апостолов. По народному календарю лето достигает пика зноя. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Что отмечают в России и мире 13 июля

* Международный день дирижера

Этот праздник учредили в 2013 году по инициативе испанских студентов. Дата выбрана не случайно: в этот день в 2004 году ушел из жизни выдающийся дирижер Карлос Клайбер. В музыкальной среде маэстро считают одним из величайших профессионалов, его вклад в музыкальное искусство высоко ценят во всем мире. Хотя праздник пока носит неофициальный статус, его поддерживают музыканты многих стран, в том числе и в России.

Дирижер — это связующее звено между композитором и слушателем: он «оживляет» партитуру и помогает музыкантам звучать как единое целое. В честь праздника дают концерты, проводят мастер‑классы и открытые репетиции.

videokvadrat/Shutterstock/FOTODOM

* Международный день головоломки

Дата этого праздника выбрана в честь дня рождения Эрне Рубика — венгерского изобретателя и архитектора, создателя знаменитого кубика Рубика. Именно он сконструировал первую в истории перестановочную головоломку на шарнирах. Кто знает, появилось бы это изобретение на свет, если бы не непонятливые студенты Рубика.

В середине 1970-х он преподавал в академии Прикладного искусства в Будапеште и безуспешно пытался объяснить ученикам математическую теорию групп. Чтобы помочь им лучше понять трехмерные объекты, педагог сделал из дерева 27 кубиков, раскрасил каждый в шесть цветов и поставил задачу собрать их воедино, да так, чтобы каждая грань куба была окрашена в свой цвет. Вскоре Рубик запатентовал свое изобретение и обрел всемирную известность. Сегодняшний праздник — отличный повод потренировать мозг и не только собрать кубик Рубика, но и поиграть в Пятнашки, проверить скорость в Тетрисе или разложить пасьянс.

Интересно

В 2025 году американская команда студентов из Школы электротехники и вычислительной техники Элмора (Университет Пердью) совершила настоящий прорыв. Их робот собрал кубик Рубика за невероятные 0,103 секунды, что почти втрое быстрее предыдущего рекорда.

* Международный день горных пород

Еще один неофициальный праздник. Он посвящен изучению и сохранению геологического наследия Земли. Внешний твердый слой нашей планеты состоит из горных пород. Они использовались человечеством на протяжении всей его истории. Некоторые минералы и горные породы выглядят так необычно, что порождают легенды и мифы. Например, долгое время считалось, что змеиные камни — это останки свернувшихся змей. Сегодня известно, что это окаменелые аммониты (головоногие моллюски). В честь праздника по всему миру проходят научно-просветительские мероприятия и геологические форумы.

* День усадьбы Гребнево

В России более двух тысяч разрушающихся дворянских усадеб. Одна из самых известных — Гребнево в Подмосковье. Первые упоминания о ней датируются XIV веком. В разные годы усадьбой владели московский правитель Иван Калита, князья Юрий Трубецкой и Дмитрий Голицын. Сейчас памятник архитектуры принадлежит музыканту Андрею Ковалеву, который занимается его восстановлением. В 2024 году он впервые провел на территории праздник в честь возрождающейся усадьбы. Хотя полная реставрация здания закончится в 2028 году, уже сейчас территория усадьбы стала одной из крупных фестивальных площадок.

Необычные праздники 13 июля

День рая для дураков. Этот шуточный праздник призывает порадовать себя отдыхом от повседневных забот. Забудьте о грузе проблем и позвольте себе чуть-чуть подурачиться!

День поиска за углом. Иногда, чтобы впустить в жизнь удивительные события, достаточно просто свернуть за угол — как в прямом, так и переносном смысле этого слова. Не бойтесь путешествовать, исследовать и пробовать себя в новых начинаниях.

День принятия своей гиковости. Сегодня веселый праздник отмечают технари, айтишники, геймеры, фанаты комиксов и другие очень увлеченные люди. Не скрывайте свои таланты и смело делитесь ими с другими!

День картофеля фри. Неофициальный гастрономический праздник. По распространенной легенде, картофель фри появился в конце XVII века на территории современной Бельгии: зимой, когда реки замерзали, местные жители жарили нарезанный картофель вместо мелкой рыбы.

Что отмечают в разных странах 13 июля

День государственности — Черногория. В этот день в 1878 году Берлинский конгресс официально признал Черногорию независимым государством. Это решение стало возможным после Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Черногорцы под предводительством князя Николы I Петровича подняли восстание против османского правления, нанесли османским войскам ряд поражений и освободили несколько городов.

День довольных сотрудников — США. Этот неофициальный праздник отмечают все, кто по-настоящему доволен своей работой. Цель даты — научить людей ценить маленькие победы, уважать достижения коллег и поддерживать их.

PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Обон — в отдельных регионах Японии. Буддийский праздник поминовения предков. Считается, что во время него души умерших возвращаются в родные дома. В большинстве регионов Японии Обон отмечают 13–16 августа, однако в некоторых районах, включая часть Иокогамы и Токио, его празднуют 13–16 июля.

Религиозные праздники 13 июля

Собор славных и всехвальных 12 апостолов

Сегодня православные христиане вспоминают ближайших учеников Иисуса Христа — 12 апостолов. Этот праздник появился в IV веке. В качестве даты был выбран день, следующий за Днем Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Сегодня в храмах чтят память апостолов: Петра, Андрея, Иакова, сына Заведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. После сошествия Святого Духа на апостолов, они несли слово Божие в разных странах мира. В период гонений на христиан они не боялись опасности и смело проповедовали. Из всех апостолов лишь Иоанн Богослов умер своей смертью: остальные пали жертвой человеческой жестокости и приняли мученическую кончину. В начале IV века император Константин Великий построил в Константинополе храм в их честь.

Праздник Горбаневской иконы Божией Матери

Чудотворная Горбаневская икона Божией Матери — это копия знаменитой Корсунской иконы, которую, как считается, написал евангелист Лука. В 988 году святой образ принес в Киев князь Владимир. Свое название икона получила по фамилии казака Горбаня, который основал село недалеко от Полтавы. Однажды он косил траву и чудесным образом нашел в траве икону Пресвятой Богородицы. Он отнес образ в дом и рассказал обо всем людям. С их помощью на месте явления иконы был выстроен храм, где и хранился святой образ. В тридцатых годах ХХ века Горбаневский храм был разрушен. Сегодня образ хранится в Свято-Макариевском кафедральном соборе города Полтавы.

Максим Богодвид/РИА Новости

Народные праздники 13 июля

Двенадцать апостолов

С давних времен в народе почитали память учеников Иисуса Христа. На Руси в этот день было принято праздновать пик лета. Считалось, что 13 июля землю окутывает самый жаркий зной. Крестьяне проводили день за покосом травы. А вечером в деревнях начинались гулянья. Девушки и парни водили хороводы, пели и веселились. Также было принято мастерить из соломы кукол, ходить с ними, а потом пускать по воде, чтобы те унесли с собой все невзгоды.

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495—1498)
Wikimedia Commons

Именины 13 июля

* Алексей,
* Андрей,
* Дина,
* Иван,
* Матвей,
* Михаил,
* Петр,
* Тимофей,
* Фаддей,
* Филипп,
* Яков.

Приметы: что можно и что нельзя делать 13 июля

Приметы о погоде

Кукушка в лесу раскуковалась — к долгому лету и поздней зиме.

В речке рыба хвостами бьет — вечером ожидается потепление.

Если в воде лещ плещет хвостом — к вечеру станет теплее.

На небе радуга с красными оттенками — день будет теплый и ясный.

Пчелы жмутся к стенкам улья — день будет жарким.

Карпы плавают на дне водоемов, а к поверхности не поднимаются — погода испортится.

Роса укрыла траву на рассвете — к дождю.

Что можно делать 13 июля

* Встречать в полях рассвет.
* Гулять вместе с родными и весело проводить время.
* Красить яйца в желтый цвет, готовить блюда из них.
* Накрывать на стол и звать гостей.

Что нельзя делать 13 июля

* Сидеть дома и унывать.
* Гулять и устраивать свидания с утра: считается, что сначала нужно сделать дела, а уже потом развлекаться.
* Перекапывать землю и пересаживать растения — урожай будет бедным.
* Ругаться, конфликтовать, обижать окружающих — считается, что так можно навлечь на себя неприятности.
* Отказываться идти в гости, если вас приглашают.

Лунный календарь 13 июля

Фаза Луны: убывающая, 28-й лунный день.

До 01:47 Луна в знаке зодиака Близнецы, после переходит в знак Рака.

Согласно прогнозу, этот день отлично подходит для созерцания и внутреннего переосмысления. Сегодня вы смотритесь в мир, словно в зеркало. Все события, которые произойдут, будут своеобразным откликом на ваше внутреннее состояние.

По мнению астрологов, день хорошо подходит для новых проектов, заключения сделок, вложения денег. В плане домашних дел хорошо сделать уборку или начать ремонт. Если вы собираетесь на свидание, планируйте его на вторую половину дня, чтобы избежать возможных конфликтов. Также этот день идеален для путешествия и спокойного отдыха.

13 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Они отличаются целеустремленностью, находчивостью и оптимизмом.

Какие исторические события произошли 13 июля

* 1772 год — английский мореплаватель Джеймс Кук отправился во второе в своей жизни кругосветное плавание с запада на восток.

* 1830 год — император Николай I своим указом утвердил «Положение о ремесленном учебном заведении», так появилось Московское ремесленное училище, ставшее впоследствии МГТУ им. Н. Э. Баумана.

* 1882 год — в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге открылись первые в России телефонные станции с ручными коммутаторами.

* 1939 год — Начало карьеры 23-летнего Фрэнка Синатры: музыкант записал на пластинку композицию «From the Bottom of My Heart» в дуэте с оркестром Гарри Джеймса.

* 1973 год — вышел дебютный альбом группы Queen. Запись велась в лондонских студиях Trident и De Lane Lea под продюсированием Роя Томаса Бейкера и самих музыкантов.

* 1990 год — создан Банк России (как Банк РСФСР), получивший функции Госбанка СССР по эмиссии рубля; его первым председателем стал Георгий Матюхин.

* 2018 год — новозеландские ученые из Университета Кентербери впервые продемонстрировали в Женеве 3D-цветное рентгеновское сканирование человека с применением технологии Medipix (CERN), которая позволяет различать плотность тканей и выявлять опухоли без контраста.

* 2024 год — после предвыборного митинга в Батлере (Пенсильвания) стрелок открыл огонь по сцене, в результате чего будущий президент Дональд Трамп был ранен в ухо. Произошедшее квалифицировали как покушение.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года
Brendan McDermid/Reuters

Кто родился 13 июля

* В 1665 году родился князь Дмитрий Голицын — русский государственный деятель, сподвижник Петра I. Награжден орденом Андрея Первозванного и Александра Невского.

* В 1798 году родилась Александра Федоровна (урожденная Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская) — императрица Всероссийская, супруга Николая I и мать Александра II. Она укрепила престиж династии, основала Смольный институт благородных девиц и участвовала в помощи после Крымской войны. За внимание к образованию и благотворительность ее называли «мать народа».

* В 1813 году родился Николай Бенуа — выдающийся российский архитектор, с 1850 года главный архитектор Петергофа. Под его руководством создали Морской корпус и Китайский дворец.

* В 1922 году родилась Мария Виноградова — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. В ее фильмографии более 150 ролей: ее помнят по «Весне на Заречной улице» и многочисленным комедийным ролям.

* В 1932 году родился Петр Фоменко — советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист России. Основатель собственного театра-студии, он поставил более 80 спектаклей. Обладатель Государственной премии РФ (1996), профессор ГИТИСа.

* В 1944 году родился Борис Клюев — актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист России. Зрители помнят его по роли Николая Воронина в комедийном сериале «Воронины», Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979) и других. Награжден орденом Почета в 2004 году.

* В 1952 году родился Александр Тиханович — советский и белорусский эстрадный певец, Народный артист Белоруссии (1993). Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей эстрадной песни (1976), обладатель «Золотого граммофона» в России (1999), его хиты вошли в золотой фонд песни.

Кто скончался 13 июля

В 1954 году умерла Фрида Кало — мексиканская художница.
В 1997 году умерла Александра Данилова — русская и американская балерина, балетный педагог.
В 2023 году умерла Джозефина Чаплин — американская актриса, дочь Чарли Чаплина и Уны О'Нил

Кто отмечает дни рождения 13 июля

* 86 лет исполняется Патрику Стюарту — британскому актеру, известному по роли капитана Жан-Люка Пикарда из «Звездного пути».

* 84 года исполняется Харрисону Форду — американскому киноактеру, обладателю премий «Золотой глобус» и «Сезар».

* 64 года исполняется Тому Кенни — американскому актеру и комику, озвучившему мультяшного Губку Боба.

* 63 года исполняется Вадиму Казаченко — российскому певцу, звезде поп-сцены 90-х.

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