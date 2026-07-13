13 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

13 июля с профессиональным праздником поздравляют дирижеров, а экологи и ученые-геологи отмечают День горных пород. Еще один сегодняшний праздник — День головоломок — отличный повод потренироваться в сборке кубика Рубика. Православные христиане вспоминают 12 апостолов. По народному календарю лето достигает пика зноя. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 13 июля

* Международный день дирижера

Этот праздник учредили в 2013 году по инициативе испанских студентов. Дата выбрана не случайно: в этот день в 2004 году ушел из жизни выдающийся дирижер Карлос Клайбер. В музыкальной среде маэстро считают одним из величайших профессионалов, его вклад в музыкальное искусство высоко ценят во всем мире. Хотя праздник пока носит неофициальный статус, его поддерживают музыканты многих стран, в том числе и в России.

Дирижер — это связующее звено между композитором и слушателем: он «оживляет» партитуру и помогает музыкантам звучать как единое целое. В честь праздника дают концерты, проводят мастер‑классы и открытые репетиции.

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* Международный день головоломки

Дата этого праздника выбрана в честь дня рождения Эрне Рубика — венгерского изобретателя и архитектора, создателя знаменитого кубика Рубика. Именно он сконструировал первую в истории перестановочную головоломку на шарнирах. Кто знает, появилось бы это изобретение на свет, если бы не непонятливые студенты Рубика.

В середине 1970-х он преподавал в академии Прикладного искусства в Будапеште и безуспешно пытался объяснить ученикам математическую теорию групп. Чтобы помочь им лучше понять трехмерные объекты, педагог сделал из дерева 27 кубиков, раскрасил каждый в шесть цветов и поставил задачу собрать их воедино, да так, чтобы каждая грань куба была окрашена в свой цвет. Вскоре Рубик запатентовал свое изобретение и обрел всемирную известность. Сегодняшний праздник — отличный повод потренировать мозг и не только собрать кубик Рубика, но и поиграть в Пятнашки, проверить скорость в Тетрисе или разложить пасьянс.

Интересно В 2025 году американская команда студентов из Школы электротехники и вычислительной техники Элмора (Университет Пердью) совершила настоящий прорыв. Их робот собрал кубик Рубика за невероятные 0,103 секунды, что почти втрое быстрее предыдущего рекорда.

* Международный день горных пород

Еще один неофициальный праздник. Он посвящен изучению и сохранению геологического наследия Земли. Внешний твердый слой нашей планеты состоит из горных пород. Они использовались человечеством на протяжении всей его истории. Некоторые минералы и горные породы выглядят так необычно, что порождают легенды и мифы. Например, долгое время считалось, что змеиные камни — это останки свернувшихся змей. Сегодня известно, что это окаменелые аммониты (головоногие моллюски). В честь праздника по всему миру проходят научно-просветительские мероприятия и геологические форумы.

* День усадьбы Гребнево

В России более двух тысяч разрушающихся дворянских усадеб. Одна из самых известных — Гребнево в Подмосковье. Первые упоминания о ней датируются XIV веком. В разные годы усадьбой владели московский правитель Иван Калита, князья Юрий Трубецкой и Дмитрий Голицын. Сейчас памятник архитектуры принадлежит музыканту Андрею Ковалеву, который занимается его восстановлением. В 2024 году он впервые провел на территории праздник в честь возрождающейся усадьбы. Хотя полная реставрация здания закончится в 2028 году, уже сейчас территория усадьбы стала одной из крупных фестивальных площадок.

Необычные праздники 13 июля • День рая для дураков. Этот шуточный праздник призывает порадовать себя отдыхом от повседневных забот. Забудьте о грузе проблем и позвольте себе чуть-чуть подурачиться! • День поиска за углом. Иногда, чтобы впустить в жизнь удивительные события, достаточно просто свернуть за угол — как в прямом, так и переносном смысле этого слова. Не бойтесь путешествовать, исследовать и пробовать себя в новых начинаниях. • День принятия своей гиковости. Сегодня веселый праздник отмечают технари, айтишники, геймеры, фанаты комиксов и другие очень увлеченные люди. Не скрывайте свои таланты и смело делитесь ими с другими! • День картофеля фри. Неофициальный гастрономический праздник. По распространенной легенде, картофель фри появился в конце XVII века на территории современной Бельгии: зимой, когда реки замерзали, местные жители жарили нарезанный картофель вместо мелкой рыбы.

Что отмечают в разных странах 13 июля

День государственности — Черногория. В этот день в 1878 году Берлинский конгресс официально признал Черногорию независимым государством. Это решение стало возможным после Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Черногорцы под предводительством князя Николы I Петровича подняли восстание против османского правления, нанесли османским войскам ряд поражений и освободили несколько городов.

День довольных сотрудников — США. Этот неофициальный праздник отмечают все, кто по-настоящему доволен своей работой. Цель даты — научить людей ценить маленькие победы, уважать достижения коллег и поддерживать их.

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Обон — в отдельных регионах Японии. Буддийский праздник поминовения предков. Считается, что во время него души умерших возвращаются в родные дома. В большинстве регионов Японии Обон отмечают 13–16 августа, однако в некоторых районах, включая часть Иокогамы и Токио, его празднуют 13–16 июля.

Религиозные праздники 13 июля

Собор славных и всехвальных 12 апостолов

Сегодня православные христиане вспоминают ближайших учеников Иисуса Христа — 12 апостолов. Этот праздник появился в IV веке. В качестве даты был выбран день, следующий за Днем Петра и Павла, который отмечается 12 июля.

Сегодня в храмах чтят память апостолов: Петра, Андрея, Иакова, сына Заведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. После сошествия Святого Духа на апостолов, они несли слово Божие в разных странах мира. В период гонений на христиан они не боялись опасности и смело проповедовали. Из всех апостолов лишь Иоанн Богослов умер своей смертью: остальные пали жертвой человеческой жестокости и приняли мученическую кончину. В начале IV века император Константин Великий построил в Константинополе храм в их честь.

Праздник Горбаневской иконы Божией Матери

Чудотворная Горбаневская икона Божией Матери — это копия знаменитой Корсунской иконы, которую, как считается, написал евангелист Лука. В 988 году святой образ принес в Киев князь Владимир. Свое название икона получила по фамилии казака Горбаня, который основал село недалеко от Полтавы. Однажды он косил траву и чудесным образом нашел в траве икону Пресвятой Богородицы. Он отнес образ в дом и рассказал обо всем людям. С их помощью на месте явления иконы был выстроен храм, где и хранился святой образ. В тридцатых годах ХХ века Горбаневский храм был разрушен. Сегодня образ хранится в Свято-Макариевском кафедральном соборе города Полтавы.

Максим Богодвид/РИА Новости

Народные праздники 13 июля

Двенадцать апостолов

С давних времен в народе почитали память учеников Иисуса Христа. На Руси в этот день было принято праздновать пик лета. Считалось, что 13 июля землю окутывает самый жаркий зной. Крестьяне проводили день за покосом травы. А вечером в деревнях начинались гулянья. Девушки и парни водили хороводы, пели и веселились. Также было принято мастерить из соломы кукол, ходить с ними, а потом пускать по воде, чтобы те унесли с собой все невзгоды.

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495—1498) Wikimedia Commons

Именины 13 июля

* Алексей,

* Андрей,

* Дина,

* Иван,

* Матвей,

* Михаил,

* Петр,

* Тимофей,

* Фаддей,

* Филипп,

* Яков.

Приметы: что можно и что нельзя делать 13 июля

Приметы о погоде

Кукушка в лесу раскуковалась — к долгому лету и поздней зиме.

В речке рыба хвостами бьет — вечером ожидается потепление.

Если в воде лещ плещет хвостом — к вечеру станет теплее.

На небе радуга с красными оттенками — день будет теплый и ясный.

Пчелы жмутся к стенкам улья — день будет жарким.

Карпы плавают на дне водоемов, а к поверхности не поднимаются — погода испортится.

Роса укрыла траву на рассвете — к дождю.

Что можно делать 13 июля

* Встречать в полях рассвет.

* Гулять вместе с родными и весело проводить время.

* Красить яйца в желтый цвет, готовить блюда из них.

* Накрывать на стол и звать гостей.

Что нельзя делать 13 июля

* Сидеть дома и унывать.

* Гулять и устраивать свидания с утра: считается, что сначала нужно сделать дела, а уже потом развлекаться.

* Перекапывать землю и пересаживать растения — урожай будет бедным.

* Ругаться, конфликтовать, обижать окружающих — считается, что так можно навлечь на себя неприятности.

* Отказываться идти в гости, если вас приглашают.

Лунный календарь 13 июля

Фаза Луны: убывающая, 28-й лунный день.

До 01:47 Луна в знаке зодиака Близнецы, после переходит в знак Рака.

Согласно прогнозу, этот день отлично подходит для созерцания и внутреннего переосмысления. Сегодня вы смотритесь в мир, словно в зеркало. Все события, которые произойдут, будут своеобразным откликом на ваше внутреннее состояние.

По мнению астрологов, день хорошо подходит для новых проектов, заключения сделок, вложения денег. В плане домашних дел хорошо сделать уборку или начать ремонт. Если вы собираетесь на свидание, планируйте его на вторую половину дня, чтобы избежать возможных конфликтов. Также этот день идеален для путешествия и спокойного отдыха.

13 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Они отличаются целеустремленностью, находчивостью и оптимизмом.

Какие исторические события произошли 13 июля

* 1772 год — английский мореплаватель Джеймс Кук отправился во второе в своей жизни кругосветное плавание с запада на восток.

* 1830 год — император Николай I своим указом утвердил «Положение о ремесленном учебном заведении», так появилось Московское ремесленное училище, ставшее впоследствии МГТУ им. Н. Э. Баумана.

* 1882 год — в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге открылись первые в России телефонные станции с ручными коммутаторами.

* 1939 год — Начало карьеры 23-летнего Фрэнка Синатры: музыкант записал на пластинку композицию «From the Bottom of My Heart» в дуэте с оркестром Гарри Джеймса.

* 1973 год — вышел дебютный альбом группы Queen. Запись велась в лондонских студиях Trident и De Lane Lea под продюсированием Роя Томаса Бейкера и самих музыкантов.

* 1990 год — создан Банк России (как Банк РСФСР), получивший функции Госбанка СССР по эмиссии рубля; его первым председателем стал Георгий Матюхин.

* 2018 год — новозеландские ученые из Университета Кентербери впервые продемонстрировали в Женеве 3D-цветное рентгеновское сканирование человека с применением технологии Medipix (CERN), которая позволяет различать плотность тканей и выявлять опухоли без контраста.

* 2024 год — после предвыборного митинга в Батлере (Пенсильвания) стрелок открыл огонь по сцене, в результате чего будущий президент Дональд Трамп был ранен в ухо. Произошедшее квалифицировали как покушение.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года Brendan McDermid/Reuters

Кто родился 13 июля

* В 1665 году родился князь Дмитрий Голицын — русский государственный деятель, сподвижник Петра I. Награжден орденом Андрея Первозванного и Александра Невского.

* В 1798 году родилась Александра Федоровна (урожденная Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская) — императрица Всероссийская, супруга Николая I и мать Александра II. Она укрепила престиж династии, основала Смольный институт благородных девиц и участвовала в помощи после Крымской войны. За внимание к образованию и благотворительность ее называли «мать народа».

* В 1813 году родился Николай Бенуа — выдающийся российский архитектор, с 1850 года главный архитектор Петергофа. Под его руководством создали Морской корпус и Китайский дворец.

* В 1922 году родилась Мария Виноградова — актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. В ее фильмографии более 150 ролей: ее помнят по «Весне на Заречной улице» и многочисленным комедийным ролям.

* В 1932 году родился Петр Фоменко — советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист России. Основатель собственного театра-студии, он поставил более 80 спектаклей. Обладатель Государственной премии РФ (1996), профессор ГИТИСа.

* В 1944 году родился Борис Клюев — актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист России. Зрители помнят его по роли Николая Воронина в комедийном сериале «Воронины», Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979) и других. Награжден орденом Почета в 2004 году.

* В 1952 году родился Александр Тиханович — советский и белорусский эстрадный певец, Народный артист Белоруссии (1993). Лауреат Всесоюзного конкурса исполнителей эстрадной песни (1976), обладатель «Золотого граммофона» в России (1999), его хиты вошли в золотой фонд песни.

Кто скончался 13 июля • В 1954 году умерла Фрида Кало — мексиканская художница.

• В 1997 году умерла Александра Данилова — русская и американская балерина, балетный педагог.

• В 2023 году умерла Джозефина Чаплин — американская актриса, дочь Чарли Чаплина и Уны О'Нил

Кто отмечает дни рождения 13 июля

* 86 лет исполняется Патрику Стюарту — британскому актеру, известному по роли капитана Жан-Люка Пикарда из «Звездного пути».

* 84 года исполняется Харрисону Форду — американскому киноактеру, обладателю премий «Золотой глобус» и «Сезар».

* 64 года исполняется Тому Кенни — американскому актеру и комику, озвучившему мультяшного Губку Боба.

* 63 года исполняется Вадиму Казаченко — российскому певцу, звезде поп-сцены 90-х.