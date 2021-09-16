Французские войска нейтрализовали главу одного из подразделений ИГ*

Французские ВС нейтрализовали главаря группировки «Исламское государство» в Большой Сахаре. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в своем Twitter.

По словам Макрона, нейтрализация Аднана Абу Валида аль-Сахрауи — еще один крупный успех в борьбе с террористическими группировками в Сахеле.

«Нация думает в этот вечер обо всех своих героях, погибших за Францию ​​в Сахеле... о семьях погибших, обо всех своих раненых. Их жертва не напрасна. Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу», — заявил Макрон. Подробности операции президент не уточнил.

Телеканал Al Arabiya также сообщил о смерти аль-Сахрауи.

Ранее стало известно, что Франция отказалась сотрудничать с новым правительством Афганистана и не будет признавать его.