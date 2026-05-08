В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес. Эксперты предупредили о радиационной угрозе

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес на площади более 1100 гектаров. Борьбу с огнем осложняют не только сухая погода и сильный ветер, но и риск подрыва на минах, сообщили украинские спасатели. Эксперты предупредили, что ситуация с пожаром создает серьезные радиационные угрозы, особенно для западных стран.

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области произошел масштабный лесной пожар, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива. Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1100 га» — говорится в сообщении ведомства.

В ГСЧС обратили внимание, что тушение осложняют сухая погода, сильный ветер и риск подрыва на минах. На некоторых лесных участках работы пришлось временно приостановить из-за угрозы взрывов , уточнили в ведомстве.

Спасательная служба заверила, что борьба с пожаром ведется в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. В ходе тушения сотрудникам ведомства удалось спасти краснокнижного лосенка — его уже передали специалистам.

По информации МВД Украины, уровень радиации, несмотря на лесной пожар в Чернобыле, остается в норме.

« Уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны », — отметило ведомство в своем Telegram-канале.

Радиационная обстановка в России также остается стабильной , сообщил Роспотребнадзор. Специалисты ведут мониторинг в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. По данным службы, превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано.

Пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, 8 мая 2026 года Ukrainian Emergency Service/AP

Тем временем Минлесхоз Белоруссии внимательно следит за обстановкой на Украине. По информации министерства, огонь со стороны зоны отчуждения Чернобыльской АЭС пока не перекинулся на территорию Белоруссии, сообщает БелТА.

« На территории Беларуси огня нет. Угрозы пока также нет. До границы с нашей страной — семь километров», — сообщили в министерстве.

Возможные последствия

Ситуация с масштабным лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения создает серьезные радиационные угрозы , заявил доктор технических наук и бывший высокопоставленный инспектор Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

«Я приведу пример. Были у нас пожары — юго-восточная часть брянских лесов, где бешеные уровни загрязнения радиоактивности, в 2010 году. Я знаю, к чему это привело. Те пожары, которые были и с которыми боролись, привели к тому, что радиационный фон в Вильнюсе (Литва) повысился в 40 раз», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Кузнецов заметил, что возгорания в зоне ЧАЭС происходят ежегодно на протяжении 40 лет из-за отсутствия профилактики этих пожаров . Помимо этого, состояние пожарного автопарка в зоне отчуждения оценивается как критическое, что делает борьбу с огнем малоэффективной, подчеркнул эксперт.

Также ситуацию усугубляет кадровый дефицит — в местных пожарных расчетах работают в основном люди пенсионного возраста, которые не в состоянии длительное время находиться в костюмах химической и радиационной защиты при высокой температуре, уточнил Кузнецов.

Дым от пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, 8 мая 2026 года Ukrainian Emergency Service/AP

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин согласился с тем, что дым от лесных пожаров в Чернобыльской зоне представляет глобальную угрозу . По словам специалиста, в процессе активного горения содержание радиоактивных элементов в атмосфере увеличивается в сотни раз, а при тлении — в десятки. В отдельных районах показатели радиации уже сопоставимы с уровнями, зафиксированными сразу после катастрофы 1986 года, уверен он.

«То, что украинцы заминировали эту территорию, — чрезвычайно умный ход с их стороны с целью нанесения максимального ущерба своим спонсорам в Западной Европе. Потому что летит почему-то в основном туда», — добавил Никулин в разговоре с Life.ru.

Директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов при этом заявил, что уровень распространения радиоактивного загрязнения из-за лесных пожаров в Чернобыле оценивается как низкий .

«Очаг пожара находится не на месте рыжего леса у станции, а гораздо южнее. То есть вероятность распространения радиоактивного загрязнения невысока», — сказал он ТАСС.

Пукалов напомнил, что при взрыве в 1986 году взвешенные частицы попали в высокие слои атмосферы. Однако при таком лесном пожаре выше 1,5-2 км они не поднимутся, уверен он.

Тем не менее в районе пожара дуют ветры. Они могут перенести взвешенные частицы, несущие в себе следы радиоактивного загрязнения, в сторону Черниговской области Украины, рассказал Пукалов. «Видимый на космоснимке шлейф распространялся примерно на 100 км. Однако мелкие частицы могут преодолевать в атмосфере и большие расстояния», — отметил эксперт.

По мнению Пукалова, радиационный контроль в прилегающих областях России и Белоруссии необходимо усилить.

Врач общей практики Денис Прокофьев обратил внимание, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения может привести к серьезным проблемам со здоровьем из-за высокого содержания токсических веществ в воздухе.

« Идет отравление угарным газом, в результате возникает гипоксия органов: головного мозга, сердца. Возможно развитие бронхиальной астмы, интоксикации . Все зависит от концентрации угарного газа в воздухе, это может приводить и к летальным последствиям. Нахождение на таком открытом воздухе губительно для человека», — предупредил он в беседе с «Абзацем».

Вдыхание воздуха с пониженной концентрацией кислорода и высоким содержанием вредных веществ разрушает легкие, приводит к кислородному голоданию тканей и быстрому накоплению ядов в организме, резюмировал Прокофьев.