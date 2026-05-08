Федор Бондарчук и Паулина Андреева разводятся. В чем причина расставания и что останется актрисе

Актриса сериала «Метод» Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании спустя шесть лет брака. Слухи о размолвке в их семье появились более года назад, однако осенью близкие к паре источники утверждали, что супруги воссоединились. Как познакомились Федор Бондарчук и Паулина Андреева и почему они разводятся — в материале «Газеты.Ru».

Первые слухи о размолвке

Слухи о размолвке одной из самых известных пар российской киноиндустрии появились еще в сентябре 2024 года. Тогда супруги начали появляться на светских мероприятиях по отдельности. Часто Федор Бондарчук присутствовал на кинопремьерах один, так как Андреева не любит светскую жизнь и не посещает вечеринки. СМИ сообщали, что Бондарчук и Андреева даже перестали носить обручальные кольца.

Поклонники начали обсуждать расставание пары в Сети, но стороны не комментировали домыслы. По одной из версий, звезды решили разорвать отношения из-за творческих разногласий. Паулина Андреева стала заниматься сценариями проектов, и у пары возникли профессиональные конфликты. Сериал «Актрисы» не принес большой прибыли, и на этом фоне Бондарчук сильно переживал. Говорили, что режиссер даже мог впасть в депрессию.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, 2023 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По другой версии, причиной размолвки могли стать политические взгляды: известно, что Паулина Андреева дружила с режиссером Авдотьей Смирновой, эмигрировавшей из России в 2022 году.

В Сети ходили слухи и о том, что причиной предполагаемого развода могла послужить любовь Федора Бондарчука к застольям.

«Паулина — интроверт, ведет достаточно замкнутый образ жизни, не любит шумные компании. А Федор не прочь широко и шумно погулять. Паулина устала от этих бесконечных застолий», — писали СМИ со ссылкой на близких друзей пары.

Хоть пара и не подавала на развод, очевидцы сообщали, что Бондарчук и Андреева уже живут раздельно. Якобы режиссер находится в Москве, а актриса — в Санкт-Петербурге.

Ходили слухи, что Бондарчук уже обратил внимание на актрису Софью Синицыну, сыгравшую в сериале «Чистые». Но артистка опровергла предположения.

Пока в Сети гадали, действительно ли кинопара собралась разводиться, Бондарчук и Андреева дали по интервью. Они не раскрыли подробности личной жизни, но несколько ярких высказываний убедили поклонников в том, что в звездной семье все не так гладко.

Андреева не согласилась с тезисом, что институт брака становится не актуальным и никому не нужным, так как есть перенасыщение и нет «задачи вместе выжить».

«Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек», — размышляла актриса.

Кроме того, она затронула тему ревности и одиночества, заявив, что важно «научиться любить себя в одиночестве и быть своим лучшим другом».

Тем временем Бондарчук признавался, что погружен во множество важных проектов, которые требуют постоянного внимания — управляет киностудией, школой кино и телевидения, продюсерской компанией. Это заставило поклонников думать, что звезды действительно готовятся к разводу.

Ситуация усугубилась в феврале 2026 года — на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink Федор Бондарчук впервые появился на публике без обручального кольца. А Паулина Андреева решилась на кардинальную смену имиджа — сделала короткую стрижку.

Расставание и воссоединение

В марте 2025 года супруги перестали избегать висящей в воздухе темы и публично объявили о расставании. В сообщении артистов говорилось, что они посчитали правильным сделать заявление, чтобы избежать излишних домыслов и фантазий со стороны.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — сообщили актеры.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, 2019 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На фоне громкого расставания поклонники активно интересовались и другой информацией о паре. Оказалось, что на протяжении шести лет брака Паулина Андреева жила со своей фамилией, но решила взять двойную — Андреева-Бондарчук. Эта информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы. А еще на актрису заведено четыре дела об административном правонарушении, но причины остались неизвестными.

Спустя два месяца после объявления о расставании появились сплетни о новом романе режиссера. Ему приписывали отношения с соосновательницей бренда 2Mood и блогером Полиной Подплетенной. Однако близкие к паре источники были убеждены, что Бондарчук передумал разводиться и пытается вернуть жену. Подруга пары рассказала, что супруги так и не подали на развод. Якобы и Паулина решила не расставаться с режиссером-постановщиком.

В социальных сетях вновь вспомнили дружбу актрисы с кинодеятелями, которые уже покинули Россию. Писали, что актрису не устраивало активное сотрудничество мужа с «душителями свобод». По словам вхожих в светскую тусовку пользователей, после ухода мировых брендов с российского рынка актрисе начали предлагать сотрудничество компании наподобие «мутнейшего бренда «Кролик что-то знает».

Сама Паулина не стала комментировать слухи вокруг своей персоны. Она появилась на нескольких мероприятиях в одиночестве и уехала с друзьями во Францию.

В октябре СМИ сообщили, что режиссер и актриса передумали расставаться. По информации журналистов, они решили переехать в новую квартиру в Столовом переулке в Москве. Бывшая соседка режиссера отметила, что на новом месте семье может быть более комфортно. Отмечалось, что прежнюю квартиру в Брюсовом переулке Бондарчук продал за 200 млн рублей. Знаменитости по-прежнему не комментировали слухи.

Впервые о жене Бондарчук высказался в декабре 2025 года во время интервью с телеведущим Вадимом Верником. Но предпочел говорить только о работе. Режиссер был впечатлен поведением супруги во время работы над сценарием сериала «Псих».

«Это был период жизни невероятный. Паулина выдавала серии, сама читала мне сценарий. Там каждая буква и каждая запятая написана только одним автором. Это текст Паулины Андреевой. Мне было жутко обидно читать, что это не ее текст, что ей помогали. Это вранье полное. Представляю, как ей было обидно это читать», — вспоминал Бондарчук.

Он добавил, что у «Психа» оказались «самые высокие рейтинги» среди всех его работ.

Развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в 2026 году

Воссоединение звездной пары оказалось недолгим, и в 2026 году в Сети вновь начали обсуждать возможное расставание кинодеятелей. Поводом послужил внезапный отъезд Паулины Андреевой в Лондон в компании музыканта Игоря Вдовина.

Бондарчук в это время оставался в Москве. Его имя появилось в светской хронике вместе со слухами о новом романе. В социальных сетях утверждали, что режиссер встречается с актрисой Викторией Исаковой. Они вместе работали на съемках фильма «Буратино» и могли сблизиться на съемочной площадке. Слухи о романе опровергла актриса Анна Калашникова.

«Это все бред, неправда. В звездных кругах об этом вообще не говорят. Просто журналисты в погоне за сенсацией выдумали этот бред. Насколько я знаю, Федор действительно не одинок и у него есть новая возлюбленная. Она тоже актриса, но это не Виктория», — поделилась Анна Калашникова.

В апреле 2026 года слухи о разводе звездной четы все же нашли подтверждение: исковое заявление актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссеру поступило мировому судье судебного участка № 244 Донского района Москвы.

Предварительное заседание назначили на 30 апреля, но супруги не явились на него. Вместо них присутствовал представитель пары. В это время Паулина находилась в путешествии в Европе.

Хоть звезды не комментируют очередной бракоразводный процесс, в Сети уже предположили, какое имущество Паулина Андреева-Бондарчук может получить после развода с режиссером и продолжателем знаменитой кинодинастии.

«Стороны разводятся без конфликтов — имущество не делят, так как все уже поделили. Вопрос о воспитании общего ребенка также решен в досудебном порядке», — говорится в публикации kp.ru.

В активах у Паулины Андреевой — квартира в Санкт-Петербурге, которую супруг купил ей в подарок. Кроме того, ей и сыну останется жилье в центре Москвы, приобретенное Бондарчуком после продажи квартиры в Брюсовом переулке.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, 2019 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сам режиссер проживает в большом доме в Подмосковье (в деревне Раздоры) с дочерью от первого брака, которой необходим постоянный уход. Ранее там была дача его отца, легендарного режиссера Сергея Бондарчука. СМИ сообщали, что в свое время сын купил рядом землю и построил собственный дом.

Первый брак и развод Федора Бондарчука

До знакомства с Паулиной Андреевой Федор Бондарчук был женат на Светлане Рудской (после замужества она взяла фамилию известного супруга). Они познакомились в 1986 году в гостях у общей знакомой, поженились в 1991-м, и в том же году у пары появился сын Сергей.

В 1999 году в семье родилась дочь Варвара. Спустя год ребенку поставили диагноз детский церебральный паралич. Супруги скрывали Варю от публики, ходили слухи, что многие годы жизни она провела в клиниках за границей. Но Светлана Бондарчук не раз подчеркивала, что дочь не жила в пансионатах, а всегда находилась с родными. Сейчас Варвара живет с отцом в кругу семьи.

С Паулиной Андреевой Бондарчук встретился осенью 2015-го, а в 2016-м он развелся с первой супругой. Как рассказывал режиссер, в тот момент он уже не жил со Светланой. Поэтому Паулина не стала причиной развода Бондарчуков.

В интервью бывшая жена Федора Бондарчука делилась, что первое время держала обиду на супруга за уход к другой. Хоть они договорились остаться в хороших отношениях, женщина не могла справиться с потерей. Первый год после развода она почти не выходила из дома из-за пристального внимания желтой прессы к ее персоне. Бывая на улице, она полгода надевала толстовку и капюшон, чтобы не привлекать внимание.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Позже она смогла проработать обиду на мужа, ей помог ее новый избранник дизайнер Сергей Харченко. В 2023 году Светлана подавала иск о разделе совместно нажитого имущества, но суд отказал в рассмотрении из-за ошибок в документах. В 2024-м стало известно, что бывшая супруга режиссера претендует на половину его бизнеса.

История любви Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

С Паулиной Андреевой Федор Бондарчук познакомился в 2015 году: тогда ему было 48 лет, а Андреевой — 27. Он впервые увидел актрису в театральной постановке «Номер 13D» в МХТ имени Чехова, которую посетил по приглашению Игоря Верника.

К тому моменту уроженка Ленинграда Паулина (настоящее имя — Екатерина) Андреева уже успела два года отучиться на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного университета и сменить специальность. Она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу в 2011 году. Зритель уже знал Андрееву по сериалам «Оттепель» и «Метод».

В судьбоносном спектакле актриса играла комедийную роль секретарши Джейн Уорзингтон, которая по сюжету проводит почти все время в нижнем белье. Позже Бондарчук признавался, что его «будто сшибло» красотой молодой актрисы, она сильно выделялась среди других.

Бондарчук и Андреева впервые вышли в свет в июне 2016 года на фестивале «Кинотавр».

Светлана Бондарчук косвенно поддержала бывшего супруга, поставив его фото с Андреевой на обложку журнала, которым руководила. Уже спустя несколько лет она рассказала, что первая заметила Паулину на сцене. По словам Светланы, Андреева произвела на нее «смертельное впечатление» своей красотой. О миловидности актрисы Бондарчук рассказала мужу.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, 2016 год Anatoly Lomokhov/Global Look Press

О первых свиданиях ни Бондарчук, ни Андреева ничего не говорили — предпочли оставить себе эту часть отношений. Режиссер уверял, что его покорили порядочность, честность и чувство юмора актрисы.

«Про таких девушек в романах писали. Не нашего века. Достоинство, порядочность, честность — для них не пустые слова. Надо у Поли спросить, на каких книжках она выросла... А еще хохочем мы с ней постоянно», — описывал свою избранницу режиссер.

Паулина в ответ называла его воспитанным человеком и рассказывала, что их отношения строились на диалоге. Она вспомнила, что после новости о романе с режиссером подверглась нападкам: в Сети Андрееву называли «бесталанной актрисой», осуждали ее внешность и делали предсказания будущего пары.

«Выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например. Экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее. Бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов — никто не остался в стороне», — рассказывала Паулина.

Чтобы оградить себя и семью от публичного внимания, пара решила вести закрытый образ жизни. Они редко давали интервью и появлялись вместе только на публичных мероприятиях, посвященных их успехам.

В немногочисленных беседах с коллегами по цеху Бондарчук признавался, что с новой девушкой начал чувствовать себя моложе. Поклонники отмечали, что рядом с Паулиной режиссер действительно выглядит лучше: похудел и сменил стиль одежды.

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Слухи о скорой свадьбе артистов появлялись в светской хронике не раз, но они не комментировали домыслы. К браку пара пришла спустя три года отношений: в 2019 году появились сообщения, что свадьба намечена на сентябрь. Инсайдеры утверждали, что торжество пройдет в родном городе Паулины Санкт-Петербурге 17 сентября. Эту информацию косвенно подтвердил актер Константин Крюков, который приходится Бондарчуку племянником.

Ближе к свадьбе стали известны подробности торжества. Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал, что подготовил для молодоженов подарочный концерт, так как крепко дружит с режиссером.

Хоть свадьба прошла под грифом «секретно», на ней присутствовали многие звезды шоу-бизнеса. Гостей просили сохранить данные о торжестве в тайне и не брать с собой смартфоны, а пользоваться кнопочными телефонами.

Поздравляли молодоженов обручившиеся неделей ранее Ксения Собчак и Константин Богомолов, журналист Сергей Минаев, Константин Эрнст, Игорь Угольников, Анна Чиповская, Филипп Янковский и другие. Регистратором выступил актер Константин Хабенский, ведущим — Игорь Верник. Всего на мероприятии присутствовали около 200 человек.

Московских гостей размещали в фешенебельном отеле «Европа» и везли на место действия. Церемония прошла во дворце Юсуповых (место убийства Григория Распутина) и в доме Беггровых на Невском проспекте.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева спустя три месяца после свадьбы на торжественном ужине Black & White Gala журнала Harper`s Bazaar и компании Mercury в историческом здании отеля «Метрополь» @paulina_andreeva_official_fan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Оксана Фандера делилась с праздника фото с черным бархатным мешочком с надписью «Hangover Kit» («Похмельный набор»), где помимо активированного угля и классических медикаментов от недомогания на следующий день после вечеринки гостям положили шоколадный батончик, пару видов жвачки, патчи и пластыри. В сопроводительной записке гостям советовали не думать о последствиях: «Не сдерживайте себя!»

После свадьбы Паулина Андреева поделилась фотографиями с мероприятия и собрала множество восторженных комментариев. Невеста выбрала платье с открытыми плечами в минималистичном стиле и накидкой с длинным шлейфом с вышитыми узорами. На торжественной части праздника молодожены станцевали свой первый танец в качестве супругов под песню рэпера Feduk «Хлопья летят наверх».

Совместная жизнь Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

После свадьбы супруги продолжили вести закрытый образ жизни — редко появлялись на публике. Об их жизни было известно только из сообщений пресс-служб и близких к паре источников.

Паулина Андреева стала меньше появляться в кино и на сцене: вместо этого она сосредоточилась на написании собственных сценариев. В 2019 году стартовали съемки сериала «Псих» по сценарию Паулины. Главную роль в проекте сыграл Константин Богомолов.

В 2021 году СМИ сообщили, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями — 2 марта у них родился мальчик, которого назвали Иван. Уже осенью режиссер появился в эфире шоу Ивана Урганта, где впервые рассказал о сыне. Он показывал Ване фотографию деда, режиссера «Войны и мира» Сергея Бондарчука.

«Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь», — поделился артист в беседе с Иваном Ургантом.

В это время Паулина активно занималась воспитанием сына. Поклонники ждали от актрисы активной деятельности в социальных сетях, но Андреева отметила, что ей это неинтересно.

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, 2018 год Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В 2022 году актрису замечали в компании, предположительно, Анатолия Чубайса и Авдотьи Смирновой. Несколько раз Федор Бондарчук появлялся на мероприятиях без супруги, однако в 2023 году они вышли в свет вместе для продвижения проекта «Актрисы». В том же году семья переехала в Санкт-Петербург в связи с новой работой Бондарчука на киностудии «Ленфильм», а сам режиссер купил там квартиру. СМИ сообщали, что родители и младшие братья Андреевой эмигрировали из России. Предположительно, они обосновались в Израиле.

На пересуды, обсуждения отношений и разницы в возрасте Бондарчук не реагировал. В интервью он утверждал: появление девушки в его жизни повлияло на нее серьезнейшим образом.

«Да, разница в возрасте между нами — почти 21 год. Ну и что? И что с того? Я счастлив, она, надеюсь (и прилагаю все усилия), счастлива — и это все, что имеет значение. Ни о чем больше я и не думаю, все остальное не видится тем, что имеет определяющее значение», — говорил режиссер.