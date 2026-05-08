Общество

«Что, черт возьми, происходит?» Пентагон рассекретил файлы об НЛО

Пентагон рассекретил более 160 файлов, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты над различными странами и Луной. Правительство США не смогло сделать окончательных выводов о природе этих явлений. Президент США Дональд Трамп после публикации фото и видео с НЛО призвал всех «веселиться и получать удовольствие».

Пентагон опубликовал первую часть рассекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Файлы размещены на сайте штаб-квартиры американского ведомства.

«Министерство обороны будет публиковать новые материалы по мере их обнаружения и рассекречивания, поэтапно, каждые несколько недель», — говорится в сопроводительном письме.

В Пентагоне назвали раскрытие этой информации «беспрецедентной, исторической задачей», требующей координации действий десятков ведомств и анализа десятков миллионов документов, многие из которых существуют только на бумаге и охватывают многие десятилетия.

При этом в ведомстве уточнили, что представленные материалы относятся к нераскрытым делам, и правительство не может сделать окончательных выводов о природе наблюдаемых явлений. Это может происходить по разным причинам, включая недостаток данных, уточнили в Пентагоне.

«Эти файлы, скрытые за засекреченными документами, долгое время подпитывали обоснованные спекуляции — и настало время, чтобы американский народ увидел это своими глазами», — прокомментировал министр обороны США Пит Хегсет.

Немногим позже на публикацию файлов отреагировал президент США Дональд Трамп. Он обратил внимание, что раскрытие «правительственных материалов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами», произошло по его поручению — в рамках программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (Президентская система раскрытия информации и отчетности о случаях встреч с НЛО).

«В то время как предыдущие администрации не смогли быть прозрачными в этом вопросе, теперь, с этими новыми документами и видео, люди смогут сами решить: «Что, черт возьми, происходит?» Радуйтесь и наслаждайтесь!» — написал он в Truth Social.

Изображение неопознанного объекта (черная точка) под вертолетом, США, сентябрь 2025 года
FBI

В феврале Трамп заявил о намерении инициировать процесс раскрытия государственных документов, связанных с тематикой внеземной жизни и неопознанных летающих объектов (НЛО). В апреле член нижней палаты конгресса США Анна Паулина Луна обвинила Пентагон в сокрытии правды об НЛО. После этого глава Белого дома анонсировал, что первые публикации появятся «очень, очень скоро».

Летающая звезда и огни над Луной

В первую подборку неопознанных аномальных явлений последних 80 лет, состоящую из 162 файлов, вошла видеозапись, сделанная инфракрасным датчиком в 2013 году. На ней запечатлен объект в форме восьмиконечной звезды, который оставлял видимый след. Происхождение объекта и его характеристики неизвестны.

Архивный снимок с миссии «Аполлон-17» на Луну. В желтом прямоугольнике показан увеличенный фрагмент оригинальной фотографии, на котором видны три источника света над лунным рельефом
NASA

Также опубликованы архивные снимки миссии Apollo 17, шестой и последней высадки людей на Луну в 1972 году, на котором различимы всполохи и точки неизвестного происхождения.

«Над поверхностью Луны видны три огня», — говорится в описании.

В стенограмме миссии также содержалось описание неопознанных явлений, замеченных за пределами космического корабля: «Очень яркие частицы, фрагменты или что-то подобное, которые пролетают мимо во время маневрирования… Из окна [астронавта Рона Эванса] это выглядит как праздничный фейерверк… Это очень острые, угловатые фрагменты, которые кувыркаются».

А во время миссии Apollo 12, второй пилотируемой высадки на Луну, астронавт Алан Бин сообщил, что видел «вспышки света», которые «улетают в космос».

«Похоже, некоторые из этих объектов покидают Луну. Они буквально вырываются отсюда и устремляются к звездам», — приводятся его слова в материалах.

Кадр из видео, на котором, по сообщению одного из американских военных, запечатлен НЛО, май 2022 года
war.gov

Другие снимки показывают объекты над западными штатами США и Африкой в 2025 году. Также имеется составное изображение неопознанного эллипсоидного объекта в виде мяча для американского футбола над Японией, созданное годом ранее. Также запечатлен пролет НЛО над Грецией в 2023-м.

Кроме того, в файлах содержатся военные записки, описывающие «один возможный небольшой НЛО» в Ираке в 2022 году, а также «многочисленные вспышки или свет неизвестного происхождения» в Сирии в 2024-м.

Как выяснил ТАСС, в опубликованных описаниях и сопроводительных материалах первой подборки упоминаний России или СССР не обнаружено.

 
