«В шаге от совершения глупости». Как на Западе относятся к угрозам Киева на 9 Мая

Не все в Европе поддерживают воинственную риторику президента Украины Владимира Зеленского перед Днем Победы. Немецкое издание Focus отметило, что удар по Москве не принес бы Киеву дополнительных симпатий в Европе, а в Великобритании заявили, что украинский лидер находится «в шаге от совершения глупости». Кто на Западе поддерживает желание Зеленского сорвать Парад Победы, а кто нет — в материале «Газеты.Ru».

Несмотря на угрозы президента Украины Владимира Зеленского использовать беспилотники для срыва парада Победы в Москве 9 мая, немецкий политолог Герхард Манготт не считает прямой удар вероятным. Об этом он рассказал в интервью для издания Focus.

«Украина имеет технические возможности наносить удары по столице России, и для нее это уже победа. Однако реальный удар во время парада маловероятен, так как это вызовет ответ. На самом деле ни Зеленский, ни президент России Путин не заинтересованы в нападении», — сказал Манготт.

Политолог считает, что такой шаг ударил бы по репутации украинского лидера в Европе.

«Нападение на парад не пошло бы на пользу Зеленскому. Это, безусловно, не принесло бы ему никакой симпатии во всем мире, а международная поддержка остается крайне важной для Украины», — говорится в статье.

4 мая президент Украины на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны. В ответ на это министерство обороны России рекомендовало иностранным дипломатам и жителям покинуть Киев 9 мая из-за возможного ответа в случае провокаций со стороны Украины.

«Напоминаем, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева», — говорилось в обращении.

Представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни позже заверил, что страны Евросоюза не собираются вывозить своих дипломатов из Киева после предупреждения России. По его словам, «публичные угрозы» являются «частью безрассудной эскалационной тактики».

Накануне Дня Победы глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что если Запад попытается испортить «святой для России праздник», то пощады не будет.

«Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если случится то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет», — сказал министр.

Осуждение и реальность

Не только в Германии считают воинственную риторику Зеленского недальновидной. Британский журналист Афшин Раттанси заявил, что, угрожая атаковать Москву 9 мая, украинский президент находится в шаге от совершения глупости, которая может стоить ему жизни.

«Если Зеленский окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Вероятно, прицелятся именно на него», — написал Раттанси в своих социальных сетях.

Венгерский аналитик из Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в свою очередь осудил поддержку, которую Зеленскому оказала главы Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК в своих соцсетях заявила, что Россия несерьезно отнеслась к переговорам о прекращении огня.

«Это заявление [фон дер Ляйен] можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям», — написал Коштович в соцсети Х.

Американская газета The New York Times (NYT) отмечает, что «угрозы» и «воинственная риторика» вокруг празднования Дня Победы в Москве вызывают только опасения.

«Россия и Украина обмениваются угрозами и нападениями в преддверии празднования Дня Победы 9 мая в Москве, что усиливает опасения по поводу возможного роста насилия в выходные дни», — говорится в статье NYT.

Публикации, осуждающие заявления Зеленского, доказывают, что не все в Европе поддаются «организованной пропаганде» против России, считает политолог Сергей Маркелов.

«Стоит еще делать скидку на то, что одно дело — публично показывать свою крутость и поддерживать Зеленского, и совсем другое дело — это реальная политика, то что обсуждают между собой политики в кулуарах. Я уверен, что даже среди тех, кто публично оказывает поддержку Украине, есть много людей, которые на самом деле думают иначе», — сказал политолог «Газете.Ru».

По его мнению, в Европе поддерживают Украину уже скорее «по привычке» и не задумываясь.

«В Европе процветает иллюзия того, что Украину надо поддерживать, потому что это удобно для всех. Однако когда дело доходит до реально опасных высказываний, как, например, угрозы Зеленского относительно парада Победы, то тут уже включается другой нарратив. Тут уже реально запахло жареным, это уже реально опасная история для Украины, да и для Европы. Поэтому здравый смысл прорывается и появляется осуждение», — заключил Маркелов.

Кто поддерживает Киев?

Несмотря на то, что в Европе звучали и недовольные голоса в связи с предупреждениями Зеленского, многие СМИ и политики поддержали риторику Киева или же постарались обвинить Россию в агрессии, на которую украинская сторона просто была вынуждена отвечать.

Так, издание The Independent выразило обеспокоенность «возможным ростом насилия» в связи с угрозой нанесения ударов по столицам Украины и России. Оно отмечает, что «скромные традиционные торжества» в честь Дня Победы могут быть только на руку украинской стороне.

Немецкая еженедельная газета Frankfurter Rundschau положительно высказалась об идее «срыва парада».

«Вопрос о том, стоит ли Украине пытаться совершить нападение, является предметом дискуссии. Однако даже простой пролет украинского беспилотника станет катастрофой для российских чиновников», — говорится в материале.

В Госдуме считают, что заинтересованные в продолжении конфликта западные страны специально толкают Украину к нарушениям перемирия 8-9 мая, а также к срыву празднования Дня Победы в Москве.



«Я думаю, что они не верят, что будет нанесен удар по центру Киева в случае попытки испортить парад. При этом государство Украина кем управляется? Самостоятельно ли оно? Понятно, что уже несамостоятельно, управляется с Запада, а уж им никак не выгодно, чтобы война закончилась, они там пытаются вести войну на истощение России. Любые попытки перемирия коллективный Запад жестко пресекает и дает команду Зеленскому, чтобы он вот такие осуществлял массированные удары по России», — сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы, 9 мая 2025 года Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

О несамостоятельности Киева в принятии решений «Газете.Ru» также заявил и член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Зеленский является марионеткой, прежде всего Лондона, который и является источником всех основных провокаций, которые реализуются руками Киева. В Европе делается все, чтобы исказить реальность и представить Россию в качестве агрессора, чтобы европейское население только поддерживало украинскую агрессию», — сказал политик.

По его мнению, многие европейские политики и обычные люди лишены «адекватной информации» о происходящем, а потому мейнстримная западная пресса делает все, чтобы звучали только «правильные заявления».

«Что касается отдельных европейских голосов, осуждающих агрессивные намерения Зеленского, то они и раньше звучали, и сейчас звучат. К сожалению, не эти люди делают сегодня погоду в Европейском союзе, и к этим здравым мыслям не прислушиваются. И именно это является главной угрозой всех наций Евросоюза. Правда искажается, слышится только ложь и возрождаются идеи, против которых СССР воевал в Великой Отечественной войне», — заключил Климов.