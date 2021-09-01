Путин рассказал, какую мечту ему удалось воплотить в жизнь

Президент России Владимир Путин рассказал о реализации мечты служить Отечеству. Его слова приводит ТАСС.

«По поводу того, о чем я мечтал, что получилось. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком», — заявил глава государства на встрече с школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание».

По его словам, в юности он мечтал быть то моряком, то летчиком, а потом разведчиком.

«Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это, вообще-то, сложное дело — прийти и сказать: «Хочу быть разведчиком», и тебя берут в разведку. Так вроде не бывают, у меня так получилось», — поделился президент.

Путин добавил, что его работа в органах была направлена на служение Отечеству.

«И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — заключил он.

Ранее стало известно о новогоднем желании Путина.