Зеленский анонсировал «большой диспут» по «Северному потоку — 2» на встрече с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего рабочего визита в США подпишет три оборонительных и одно энергетическое соглашения. Об этом сообщает издание «Vesti.ua».

По словам украинского лидера, также будут рассмотрены договоры «относительно экономических договоренностей».

Помимо этого, Зеленский анонсировал «большой диспут» по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток — 2». Он отметил, что в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом должны быть достигнуты определенные договоренности между сторонами.

31 августа Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в американскую столицу, где встретится с главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

Сообщалось, что Байден и Зеленский проведут переговоры 1 сентября в Белом доме. Также состоится встреча с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств. Кроме того, пройдут две важные публичные презентации от украинского президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится с министром обороны США.