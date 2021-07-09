В посольстве США в РФ останется 120 сотрудников

В американском посольстве в России после 1 августа останутся только 120 сотрудников из-за запрета РФ нанимать на работу россиян. Об этом рассказал посол США в Москве Джон Салливан в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Как вы, конечно, знаете, с 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет», — сказал он.

По словам дипломата, численность американского представительства будет составлять одну десятую от того, что было в 2016 году, когда в посольстве работали 1200 человек.

В середине мая правительство РФ утвердило перечень недружественных стран, в который вошли США и Чехия. Этим государствам запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве. Лимит сотрудников для каждого посольства будет устанавливать российское правительство.