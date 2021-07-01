Песков считает, что мировая война сейчас невозможна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в настоящий момент мировая война невозможна, потому что сохраняется ядерный паритет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Может ли быть война? [Президент РФ Владимир] Путин четко сказал [на прямой линии], что вряд ли. И здесь нас страхует ядерный паритет», — отметил Песков.

По его словам, ядерный паритет является механизмом, который стабилизирует международные отношения. Песков подчеркнул, что постоянно наблюдаются попытки сломать этот паритет, но Россия «предприняла ряд действий, которые страхуют всю систему». Он отметил, что речь идет о разработке систем, сдерживающих паритет.

«Я считаю, что вообще о войне говорить не нужно, поскольку она невозможна», — заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь заявлял, что Россия не ожидает изменения недружественной линии США по отношению к ней.