В Бодайбо ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии

Кобзев: в Бодайбо ввели локальный режим ЧС из-за обледенения водовода
Telegram-канал »#кобзевнасвязи»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера введен на территории домов, которые остались без отопления в городе Бодайбо Иркутской области из-за обледенения водовода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, из-за коммунальной аварии была остановлена работа четырех котельных.

«Всю ночь аварийные бригады отогревали магистраль. Эта работа продолжается и в данную минуту», — говорится в сообщении Кобзева.

В начале декабря прошлого года «Известия» сообщали, что результате аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске была снижена температура более чем в 1,5 тыс. домов, а для ремонта из работы был выведен один котел.

Позднее в городе ввели режим ЧС. Уточнялось, что ученики шести школ были переведены на дистанционное обучение, а пять детских садов не приняли детей. 10 декабря было возбуждено уголовное дело по факту коммунальной аварии.

Ранее жители Омска остались без отопления.
 
