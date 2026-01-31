Командир взвода ВС РФ рассказал, как шеврон спас его от атаки беспилотника

Шеврон с надписью «Спаси и сохрани» уберег командира взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Вооруженных сил РФ с позывным «Чуваш» во время боевого выхода. Об этом журналистам РИА Новости рассказал сам военнослужащий.

По словам бойца, при выполнении боевого задания его отряд подвергся атаке украинского дрона. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил на российских военных боеприпасы.

«Меня посекло осколками, но основной удар пришелся по шеврону», — вспомнил «Чуваш».

Он подчеркнул, что благодаря этому избежал серьезных ранений. Как сказал командир взвода, теперь он носит этот шеврон с собой в качестве талисмана.

16 января разведчик группировки российских войск «Запад» с позывным «Армян» рассказал, как рюкзак спас ему жизнь во время атаки украинского дрона-камикадзе. Заметив БПЛА, военнослужащий начал двигаться зигзагообразно, пытаясь избежать угрозы. При этом мужчина не успел снять рюкзак со спины, и тот принял на себя основной удар от взрыва беспилотника. «Армян» получил лишь осколочное ранение ноги и заявил сослуживцам, что способен передвигаться самостоятельно.

Ранее боец ВС РФ рассказал о помощи кота в зоне спецоперации.