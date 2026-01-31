Россиян будут бесплатно проверять на раннее старение

Правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения. Это следует из постановления, с которым ознакомилось РИА Новости.

Граждане страны могут сделать клинический анализ крови с СОЭ (Скорость оседания эритроцитов), общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, чтобы определить уровень ферритина, интерлейкина-6, С-реактивного белка, магния, цинка и фактора некроза опухоли при отклонении в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и больше.

Кроме того, будет проводиться исследование крови, чтобы определить уровень глюкозы, инсулина, гликозилированного гемоглобина, тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин.

Также россияне смогут проверяться на кальций, фосфор, щелочную фосфатазу для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы.

Помимо этого, запланированы исследования с целью обнаружения рисков развития нарушений психоэмоциального состояния и обмена веществ, признаков снижения когнитивных функций, ожирения.

Обследования будут проводиться в центрах медицины здорового долголетия.

Ранее сообщалось, что анализ микробиоты кишечника стал доступен россиянам по ОМС.