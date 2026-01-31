Размер шрифта
Михалков оценил итоги «Золотого орла»

Режиссер Михалков назвал выигравшие на «Золотом орле» картины лучшими

Президент Московского международного кинофестиваля, актер и режиссер Никита Михалков оценил итоги кинопремии «Золотой орел». Его цитирует NEWS.ru.

По словам Михалкова, выиграли картины, оказавшиеся лучшими по качеству, значению, глубине и мастерству, продемонстрировавшие блистательные актерские работы.

«Но, конечно, самое главное, что эти картины посмотрело огромное количество наших граждан. Это премия национального кино, это премия народная», — сказал он.

«Золотого орла» получила картина «Август» как лучший игровой фильм. Феликс Умаров удостоился кинопремии за лучшую режиссерскую работу за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». «Золотого орла» в категориях «Лучший актер» и «Лучшая актриса» получили Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков и Елена Лядова.

«Золотой орел» — национальная кинонаграда России, учрежденная Академией кинематографических искусств и наук России. Она присуждается с 2002 года.

