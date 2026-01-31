Размер шрифта
Электроснабжение Приднестровья восстановили после блэкаута

Vladislav Bachev/Reuters

Электроснабжение Приднестровья восстановили после блэкаута, сообщает «Первое радио — Приднестровье».

«Троллейбусы работают в штатном режиме, безналичная оплата проезда – тоже», — говорится в сообщении.

До этого «Новости Приднестровья» сообщали, что из-за аварийного отключения линии электропередачи на МГРЭС-Вулканешты возникли перебои в электроснабжении не только у потребителей Приднестровья, но и по всей Молдавии и ряде областей Украины.

Позднее в министерстве энергетики Молдавии объяснили, что в электросети Украины возникли «серьезные проблемы», из-за чего произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС.

По словам мэра Кишинева Иона Чебана, большая часть молдавской столицы оказалась обесточена.

Между тем украинские СМИ писали, что из-за аварийных отключений света в Киеве перестали работать системы отопления, водоснабжения, а также электротранспорт и метрополитен.

Ранее на Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока.
 
