Дмитриев опубликовал фото карты с самолетом у Майами

Дмитриев подтвердил информацию о визите в Майами
kadmitriev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Специальный представитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне сообщений о его визите в Майами опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) карту со значком самолета над этим городом.

«Снова в Майами», — написал он и сопроводил картинку песней Басты «Я смотрю на небо».

До этого появилась информация, что 31 января Дмитриев прибудет в Майами для того, чтобы встретиться с членами администрации президента США. Этот визит пройдет в преддверии очередного раунда переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби, запланированных на 1 февраля. При этом цель и предмет переговоров не уточнялись.

23-24 января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в нем приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона. В рамках закрытой встречи стороны обсудили остающиеся нерешенными вопросы, касающиеся американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Дмитриев заявил, что «злобная» Каллас подрывает мирный процесс по Украине.
 
