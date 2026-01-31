«Не хотят видеть на стартах»: в Норвегии высказались о недопуске Большунова на ОИ

Журналист Сальтведт: лыжные гонки на ОИ-26 без Большунова будут не так интересны

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что российского лыжника Александра Большунова очень не хватает на международных стартах, однако отметил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не хочет его допускать. Его слова приводит РИА Новости.

«Мужские олимпийские соревнования по лыжным гонкам без него будут почти неинтересными. Но Большунов — очень важный символ власти, и именно таких спортсменов FIS не хочет видеть на стартах. Все понимают, что Большунов просто хочет соревноваться», — подчеркнул он.

До этого появилась информация, что комиссия Спортивного арбитражного суда не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее в Италии объяснили, почему Большунов исключен из международной гонки.