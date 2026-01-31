Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

«Не хотят видеть на стартах»: в Норвегии высказались о недопуске Большунова на ОИ

Журналист Сальтведт: лыжные гонки на ОИ-26 без Большунова будут не так интересны
Sergey Elagin/Global Look Press

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что российского лыжника Александра Большунова очень не хватает на международных стартах, однако отметил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не хочет его допускать. Его слова приводит РИА Новости.

«Мужские олимпийские соревнования по лыжным гонкам без него будут почти неинтересными. Но Большунов — очень важный символ власти, и именно таких спортсменов FIS не хочет видеть на стартах. Все понимают, что Большунов просто хочет соревноваться», — подчеркнул он.

До этого появилась информация, что комиссия Спортивного арбитражного суда не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее в Италии объяснили, почему Большунов исключен из международной гонки.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!