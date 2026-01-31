«Не хотят видеть на стартах»: в Норвегии высказались о недопуске Большунова на ОИ

Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что российского лыжника Александра Большунова очень не хватает на международных стартах, однако отметил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не хочет его допускать. Его слова приводит РИА Новости.
«Мужские олимпийские соревнования по лыжным гонкам без него будут почти неинтересными. Но Большунов — очень важный символ власти, и именно таких спортсменов FIS не хочет видеть на стартах. Все понимают, что Большунов просто хочет соревноваться», — подчеркнул он.
До этого появилась информация, что комиссия Спортивного арбитражного суда не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.
Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).
