Уральскому педофилу запросили 18 лет колонии за «посиделки в сауне» со школьниками

На Урале 45-летнему педофилу запросили 18 лет колонии за «посиделки» со школьниками в сауне. Об этом сообщает ural.kp.ru.

Все началось в январе прошлого года, когда один из родителей узнал, что его 11-летнего сына и других детей приглашают на съемки в «модельное агентство». Мужчина запретил ребенку общаться с представителями «агентства».

10 мая восьмерых подростков и двоих пьяных мужчин доставили в полицию из сауны на Вторчермете. Среди задержанных оказался 45-летний мужчина, которого заподозрили в преступлениях против несовершеннолетних.

Мужчине вменили два эпизода по п. «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ — изготовление порно с несовершеннолетними, и два эпизода по ч. 1 и 5 ст. 135 УК РФ — развратные действия. Государственный обвинитель запросил для него 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Фигуранта отправили в СИЗО.

