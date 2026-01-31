Размер шрифта
Украинская певица Елка получила паспорт России после свадьбы с одесситом

Mash: певица Елка отказалась от украинского паспорта и оформила гражданство РФ
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Ёлка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) отказалась от украинского паспорта и оформила гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал утверждает, что Иванцив оформила гражданство РФ незадолго до замужества с 36-летним музыкантом Рожденом Ануси, который родом из Одессы. До этого, подчеркивает СМИ, у артистки были сложности с документами: срок действия украинского паспорта певицы истек, а из-за СВО у нее не было возможности оформить новый документ — в результате артистке пришлось закрыть фирмы в России.

Mash отмечает, что представитель певицы отказался давать комментарии по поводу смены гражданства.

29 января стало известно, что Иванцив тайно вышла замуж, поделившись в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) радостным событием. Певица опубликовала в личном блоге ролик, на котором гуляет с возлюбленным на фоне заснеженного пейзажа. В конце певица демонстрирует кольцо на пальце. Ее избранником стал 36-летний музыкант 36-летний музыкант Рожден Ануси. Как утверждает «СтарХит», сейчас супруги живут вместе в Москве. Они встречаются уже несколько лет.

Ранее телеведущая Барановская заявила, что уже три дня не может вылететь из Антарктики.
 
