Соболенко: спасибо, что наслаждаетесь тем, как я проигрываю финалы

белорусская теннисистка Арина Соболенко поздравила представительницу Казахстана Елену Рыбакину с победой на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) и иронично обратилась к своей команде.

«Спасибо моей команде, за то, что вы всегда со мной, наслаждаетесь тем, как я проигрываю финалы (смеётся). Но иногда мы их и выигрываем, так что будем надеяться на лучшее. Будем надеяться, через год этот кубок будет у нас», — заявила она на корте.

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

